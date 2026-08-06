«Температура максимальная»: синоптик рассказала о погоде в Москве 6 августа Синоптик Позднякова: в Москве 6 августа ожидается жара до +31 градуса

Жара до +31 градуса и кратковременный дождь ожидаются в Москве в четверг, 6 августа, заявила в беседе с РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. По ее словам, среднесуточная температура будет на четыре градуса выше климатической нормы.

К вечеру у нас может местами собраться кратковременный дождь. Температура воздуха максимальная в Москве — +29–31 [градус], по области — +26–31 градус, — отметила синоптик.

Ранее Позднякова сообщила, что жаркая погода в Москве завершится в начале второй декады августа. В этот период температура воздуха вернется к климатической норме. Однако до тех пор в российской столице ожидаются знойные дни, резюмировала эксперт.

До этого стало известно, что жара до +35–36 градусов придет в центральные и южные округа Красноярского края, в Туву, а также в Воронежскую, Белгородскую, Брянскую и Курскую области. На юге Сибири тем временем температура будет превышать климатическую норму на семь градусов.