Москвичам пообещали знойные дни перед похолоданием Синоптик Паршина: в Москве с 5 по 7 августа ожидается жара до плюс 33 градусов

В Москве с 5 по 7 августа ожидается сильная жара — температура воздуха прогреется до 33 градусов тепла, заявила в эфире радио «Комсомольская правда» заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина. После этого в столичный регион придет холодный атмосферный фронт. По ее словам, это лето в столице выдалось не слишком знойным.

В июне в Москве было всего два дня с температурой около 30 градусов, а в июле только один, отметила Паршина. Она добавила, что на текущей неделе самым жарким днем станет пятница — 7 августа.

Уже в выходные температура воздуха снизится до 20 градусов. В конце недели Москву вновь могут накрыть ливни. По прогнозу синоптика, среда, четверг и пятница, вероятнее всего, будут последними жаркими днями в этом сезоне.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова заявила, что новая волна жары может накрыть Москву в конце следующей недели. По ее словам, в пятницу, 14 августа, столбики уличных термометров могут показать до +30 градусов.