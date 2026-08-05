Четырех человек госпитализировали после атаки в центре Лондона Женщину задержали после нападения на четверых человек с ножом в центре Лондона

Женщину задержали после нападения с ножом в районе Ковент-Гарден в центре Лондона, сообщает Sky News со ссылкой на столичную полицию. В результате инцидента четыре человека были доставлены в больницу. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что полиция в Стерлитамаке задержала 15-летнюю школьницу, которая нанесла ножевые ранения двум своим подругам. По данным МВД, инцидент произошел в квартире, где подростки находились без присмотра взрослых. Во время совместного застолья с алкоголем подозреваемая взяла кухонный нож и напала на подруг.

Между тем стало известно, что жителя Санкт-Петербурга приговорили к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении за нападение на сотрудника полиции. Мужчину признали виновным по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошёл у дома № 65 на проспекте Металлистов.