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05 августа 2026 в 16:42

Четырех человек госпитализировали после атаки в центре Лондона

Женщину задержали после нападения на четверых человек с ножом в центре Лондона

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Женщину задержали после нападения с ножом в районе Ковент-Гарден в центре Лондона, сообщает Sky News со ссылкой на столичную полицию. В результате инцидента четыре человека были доставлены в больницу. Другие подробности произошедшего пока не приводятся.

Ранее сообщалось, что полиция в Стерлитамаке задержала 15-летнюю школьницу, которая нанесла ножевые ранения двум своим подругам. По данным МВД, инцидент произошел в квартире, где подростки находились без присмотра взрослых. Во время совместного застолья с алкоголем подозреваемая взяла кухонный нож и напала на подруг.

Между тем стало известно, что жителя Санкт-Петербурга приговорили к шести месяцам лишения свободы в колонии-поселении за нападение на сотрудника полиции. Мужчину признали виновным по статье о применении насилия в отношении представителя власти. Инцидент произошёл у дома № 65 на проспекте Металлистов.

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