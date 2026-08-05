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05 августа 2026 в 17:27

В АТОР рассказали, чем обернется платное разрешение на въезд в Казахстан

АТОР: платные разрешения на въезд в Казахстан могут снизить турпоток из России

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Платное электронное разрешение на въезд в Казахстан может стать тормозящим фактором для развития туризма между Россией и республикой, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Ассоциации туроператоров России (АТОР). Электронные разрешения для иностранцев и лиц без гражданства планируют внедрить до конца 2026 года — они будут платными, следует из проекта постановления правительства.

По мнению экспертов АТОР, в случае если платные электронные разрешения для классических туристов будут введены, скорее всего, это окажется тормозящим фактором для расширения туристических связей между двумя нашими странами, — сказали в ассоциации.

Там отметили, что пока не известно, сделают ли исключение для граждан стран ЕАЭС и каким будет размер сбора. Сейчас россияне въезжают в Казахстан без виз, однако турпоток невелик — летом едут преимущественно в Актау на Каспий, зимой — на горнолыжные курорты. Казахстан также активно используют для транзита в третьи страны.

Ранее в АТОР сообщили, что миграционный кризис в Сеуте никак не повлиял на отдых российских туристов в Испании. В организации напомнили, что большинство путешественников предпочитают отдых в европейской части страны, в то время как анклав расположен на территории Африканского континента.

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Россия
Казахстан
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