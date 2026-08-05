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05 августа 2026 в 18:21

Политолог объяснил, зачем Зеленский врет о потерях ВСУ

Политолог Федоров: Зеленский занижает потери ВСУ из-за буксующей мобилизации

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Украинская власть сознательно занижает реальные потери армии, чтобы сохранить темпы мобилизации и не лишиться западной помощи, выразил мнение в беседе с NEWS.ru руководитель Центра социальных и политических исследований «Аспект» Георгий Федоров. По его словам, ситуация с комплектованием ВСУ остается критической.

На Украине сильно буксует мобилизация. Если честно рассказать, что погибших — 1 млн человек, это снизит темпы поставки пушечного мяса на фронт еще больше. [Президенту Украины] Владимиру Зеленскому это не нужно, — заявил Федоров.

Второй причиной лжи, по мнению эксперта, является внешнеполитический фактор. Президент Украины пытается создать у западных партнеров иллюзию успехов ВСУ, полагает собеседник.

Цель Зеленского — показать, что Украина воюет лучше России, что ее надолго хватит, чтобы Запад и дальше ей помогал, — пояснил руководитель центра «Аспект».

Ранее пресс-служба Минобороны России сообщила, что Вооруженные силы Украины за минувшие сутки потеряли около 1380 военнослужащих. По данным ведомства, наибольшие потери ВСУ понесли в зоне действия группировки войск «Восток» — свыше 360 бойцов.

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