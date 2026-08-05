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05 августа 2026 в 19:04

Нефть побила антирекорд в США

Стратегический резерв нефти США опустился до минимума с 1983 года

Фото: Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Стратегический резерв нефти США на конец недели, завершившейся 31 июля, сократился на 2,841 млн баррелей, следует из еженедельного обзора управления энергетической информации Минэнерго страны. Это минимальный показатель за 43 года.

Сейчас в стратегическом резерве США находится 304,809 млн баррелей нефти. Отмечается, что по 18 февраля 1983 года он составлял 303,746 млн баррелей.

До этого данные торгов свидетельствовали, что стоимость октябрьского фьючерса на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $79 (6328 рублей) за баррель впервые с 13 июля 2026 года. В моменте падение котировок Brent превышало 6%, опускаясь до отметки $78,72 за баррель.

Ранее мировые цены на нефть резко снизились после приостановки американских ударов по Ирану. Стоимость октябрьских фьючерсов опустилась на 5,24% — до $86,8 за баррель (6,9 тыс. рублей). Сентябрьские фьючерсы на нефть WTI подешевели на 0,5% — до $84,7 за баррель (6,8 тыс. рублей).

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