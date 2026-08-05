Назван показатель инфляции в России МЭР: годовая инфляция в РФ с 28 июля по 3 августа составила 6,11%

Годовая инфляция в РФ с 28 июля по 3 августа 2026 года зафиксирована на уровне 6,11%, говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития России. Этот показатель подлежит корректировке после публикации отчетов Росстата 12 августа.

За неделю с 28 июля по 3 августа 2026 года цены снизились на 0,02%. На продовольственные товары динамика цен замедлилась до 0,05%, в том числе продолжила дешеветь плодоовощная продукция (0,75%), на остальные продукты питания темпы роста цен снизились до 0,13%, — отмечается в обзоре.

В секторе непродовольственных товаров цены снизились на 0,18%. При этом в секторе наблюдаемых услуг этот показатель составил 0,12%.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России по итогам недели с 21 по 27 июля замедлилась до 5,94%. Недельный рост потребительских цен при этом составил всего 0,04%.

До этого заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб заявил, что минимальный размер оплаты труда в России должен быть не ниже 50 тыс. рублей. Он объяснил свою позицию текущей экономической ситуацией.