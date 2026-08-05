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05 августа 2026 в 19:50

Тысячи пользователей столкнулись со сбоями в работе стримингового сервиса

Тысячи пользователей Spotify пожаловались на сбои в работе сервиса

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Пользователи аудиостримингового сервиса Spotify столкнулись со сбоями в его работе, свидетельствуют данные портала Downdetector. Жалобы начали поступать ориентировочно в 17:51 мск.

Наибольшее количество сообщений поступило из США — более тысячи. Кроме того, о неполадках сообщили клиенты из Мексики, Бразилии, Канады, Великобритании, Франции и других стран. Отмечается, что значительная часть жалоб связана с работой веб-сайта и приложения.

До этого пользователи из России сообщили о неполадках в работе App Store. За сутки о сбоях проинформировал 251 человек. Клиенты столкнулись с проблемами при скачивании игр и программ.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин заявил, что возможное прекращение работы Telegram после предъявления обвинений против основателя мессенджера Павла Дурова может вернуть пользователей к использованию «классических инструментов». Он предположил, что при сбоях в работе современных платформ люди могут вновь обратиться к радио и телевидению.

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