Силы ПВО сбили 200 беспилотников ВСУ за сутки

Силы ПВО за сутки сбили 200 беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны России в МАКСе. Все они были самолетного типа.

В течение дня в период с 08:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 200 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Башкортостан, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны России сообщило, что российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 753 беспилотника самолетного типа Вооруженных сил Украины. Также, по информации оборонного ведомства, удалось перехватить 16 управляемых авиационных бомб.

До этого пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 320 украинских беспилотников над регионами России. Кроме того, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей.