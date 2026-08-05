«Кресло понадобилось кому-то еще»: почему уволился ректор ГИТИСа Заславский

4 августа стало известно, что ректор ГИТИСа — Российского института театрального искусства — Григорий Заславский уволился по собственному желанию после десяти лет работы. Его увольнение в период вступительных экзаменов называют форс-мажором, на должность исполняющего обязанности ректора назначена главный бухгалтер. Что стоит за увольнением, кто возглавит ведущий театральный вуз страны, что говорят в творческой среде об увольнении Заславского — в материале NEWS.ru.

Что известно об увольнении Заславского

Об увольнении ректора сообщил 4 августа официальный Telegram-канал учебного заведения: «Ректор ГИТИСа Григорий Анатольевич Заславский покинул свой пост. Сегодня его заявление с просьбой освободить от занимаемой должности по собственному желанию подписала министр культуры Ольга Любимова. Исполняющей обязанности ректора ГИТИСа назначена главный бухгалтер института Ольга Олеговна Ермакова».

До этого в июле на федеральном канале РЕН ТВ вышел сюжет о коррупции в российских вузах, часть материала была посвящена Заславскому. Ректора ГИТИСа подозревали в завышенной зарплате, а также трудоустройстве в учебном заведении собственных взрослых детей.

«По информации РЕН ТВ, только за несколько лет его [Григория Заславского] зарплата превысила 40 миллионов рублей. При этом, выяснилось, доход от вуза как сотрудники получали и члены его семьи.

Григорий Заславский Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Но есть нюанс: Заславский был обязан уведомить Министерство культуры о том, что взял на работу собственных детей, но не стал этого делать», — утверждалось в фильме.

По данным авторов фильма, дочь Заславского Ася «заработала за несколько лет почти два миллиона рублей и только к концу 2023 года перестала иметь отношение к вузу отца».

Сын Заславского Михаил, как утверждалось в июльском эфире, «до сих пор числится преподавателем в ГИТИСе».

«Но что интересно, по нашим данным, за последние полтора года заработал всего 23 тысячи рублей», — отмечали журналисты.

«Когда появляется конфликт интересов и подозрения, что твои личные блага для тебя более ценны, нежели интересы государства. У нас достаточно давно, долго и традиционно существовал такой устоявшийся порядок в вузах — деньги, которые начислялись заработной платой лицу, не выполняющему свои обязанности, присваивались иными лицами. Это говорит о том, что человек будет привлечен к уголовной ответственности», — заявила в эфире РЕН ТВ доктор юридических наук Людмила Айвар.

По данным источников СМИ, в отношении Заславского МВД проводит антикоррупционную проверку. Сам экс-ректор в интервью ТАСС сообщил, что читал сообщения о проверке в СМИ. По его словам, из правоохранительных органов к нему не обращались.

Что известно о работе Заславского на посту ректора

Григорий Заславский окончил театроведческий факультет ГИТИСА в 1993 году. В 1990-е году он руководил театром «Геликон-опера», писал статьи в качестве театрального обозревателя, работал в «Независимой газете». В 2011 году Заславский защитил кандидатскую диссертацию по филологии, а в 2021 году получил звание заслуженного деятеля искусств России. Место ректора ГИТИСа он занял в ноябре 2016 года.

Здание учебно-театрального комплекса ГИТИС Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости

Театральный и телевизионный критик Александр Горбунов сказал NEWS.ru, что Заславский многое делал для ГИТИСа. «Я напомню, что в Москве у ГИТИСа три здания. Было многое сделано в плане ремонта и организации работы в них... Открыты новые факультеты. Сделаны хорошие зрительские залы, буфеты, вся инфраструктура. Заславский относился к своей работе неравнодушно», — отметил собеседник.

Преподаватель ГИТИСа, профессор, заслуженный деятель искусств СССР Борис Любимов сообщил NEWS.ru, что знает Заславского со студенческой скамьи — преподавал у него на курсе. Любимов, по его словам, застал всех ректоров театрального института, и «Григорий Анатольевич был одним из лучших руководителей».

«ГИТИС — самый большой из театральных вузов, в нем восемь факультетов, и по числу студентов с другими [подобными учреждениями образования] он несопоставим... Руководить им чрезвычайно сложно», — убежден Любимов.

Он также добавил, что при Заславском студенты ГИТИСа стали гастролировать со спектаклями по всей России и даже выезжали за рубеж.

Студенты Российской академии театрального искусства ГИТИС Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости

Театральный критик Марина Райкина также считает, что Григорий Анатольевич принес много пользы учебному заведению. Она напомнила, что пять месяцев назад теперь уже бывший ректор получил премию от министерства культуры и администрации президента России. Премиальный миллион рублей он передал сотрудникам учреждений культуры Белгородской области.

Кого назначат ректором ГИТИСа вместо Заславского

Еще в мае на сайте ГИТИСа появилось сообщение о грядущих выборах ректора. Каждые пять лет руководителя вуза переизбирают. Все были уверены, что победит Заславский, сказал Борис Любимов. «В последний раз я видел Григория Анатольевича 22 июля на вступительных экзаменах... Он ни о чем таком — о планах уволиться — мне не говорил», — вспомнил собеседник.

Профессор объяснил назначение и.о. ректора главного бухгалтера тем, что проректоры (в ГИТИСе их четыре) находятся в отпусках.

Марина Райкина выразила мнение, что увольнение Заславского может быть следствием кулуарных игр в театральной среде. «До недавнего времени у Григория Заславского, переизбранного на должность пять лет назад, не было альтернативы: его фамилия в списке значилась одна. Так почему не допустить мысль о том, что руководящее кресло потребовалось еще кому-то?» — предположила она.

Выборы ректора перенесены на 1 ноября. 1 сентября — в первый день учебного года — институт, вероятно, встретит студентов без ректора. В пресс-службах Министерства культуры и ГИТИСа запросы NEWS.ru о кандидатах на пост ректора оставили без ответа.

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