Слухи о новом романе, травма, хейтеры: как живет Анастасия Волочкова

Балерина Анастасия Волочкова продолжает творческую деятельность в России. Что известно о ее травме и новом романе?

Слухи о новом романе

Волочкова заявила, что отдыхала на Мальдивах с журналистом и ведущим Никитой Никитиным, который является для нее не более чем другом. Она отметила, что между ними сейчас близкие отношения.

«О каком романе может идти речь? Мы очень близкие друзья, у нас исключительно дружеские, но очень теплые отношения», — заявила Волочкова.

Балерина уже несколько раз появлялась с молодым человеком на светских мероприятиях. Волочкова также пообещала оповестить СМИ, когда решится на следующий брак.

Хейтеры

Волочкова заявила, что не обращает внимания на хейтеров, после критики в адрес своего наряда — черного кружевного платья с глубоким декольте. Артистка призналась, что ее нельзя задеть комментариями о внешности.

«Меня смутить такими, как некоторые хейтеры считают, оскорблениями невозможно. Послушайте, я прошла балетную школу и много лет находилась в той среде, где помимо хороших и достойных людей было столько [плохих], что я вам и передать не могу, поэтому какие-то там хейтеры, которых я знать не знаю, могут говорить все что угодно», — заявила Волочкова.

Балерина подчеркнула, что никогда не стремилась угодить публике. По ее словам, хейтеры являются лишь «неизвестными и ничем не примечательными зеваками».

Восстановление после травмы

Волочкова призналась, что поторопилась выходить на сцену после получения травмы. Артистка подчеркнула, что сейчас она продолжает проходить лечение. По ее словам, это связано с тем, что нога не успела восстановиться после операции в немецкой клинике.

«Поспешила я. Да, и в самом деле рано отказалась от костылей, быстро встала на пуанты и вошла в свой привычный режим работы. Спустя почти неделю после операции на тазобедренном суставе я начала репетиции. И вот результат — снова я в больнице с посиневшей ногой», — пояснила Волочкова.

Балерина отметила, что пока она готовится к лечению и процедурам. При этом она отметила, что сразу после этого вернется в строй и поедет выступать, так как у нее уже запланированы шоу.

Отсутствие пенсии

Волочкова в разговоре с NEWS.ru пожаловалась на отсутствие пенсии при 30-летнем стаже. По словам артистки, ей не хватает буквально полгода стажа, чтобы оформить выплаты.

«Мне 50 лет, я до сих пор на сцене. У меня стаж 30 лет, и я не могу в России, в моей любимой стране, получить пенсию, потому что мне не хватает полгода стажа. А пенсия какая у балетных артистов — я не знаю. У нас, по-моему, 23 тысячи. Я борюсь не за деньги. Это принцип. Как так?» — возмутилась Волочкова.

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