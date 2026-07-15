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15 июля 2026 в 20:17

«У меня стаж 30 лет»: Волочкова пожаловалась на отсутствие пенсии

Волочкова заявила, что не получает пенсию при наличии 30-летнего стажа

Анастасия Волочкова Анастасия Волочкова Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова в разговоре с NEWS.ru пожаловалась на отсутствие пенсии при 30-летнем стаже. По словам артистки, ей не хватает буквально полгода стажа, чтобы оформить выплаты.

Мне 50 лет, я до сих пор на сцене. У меня стаж 30 лет, и я не могу в России, в моей любимой стране, получить пенсию, потому что мне не хватает полгода стажа. А пенсия, какая у балетных артистов я не знаю. У нас, по-моему, 23 тыс. Я борюсь не за деньги. Это принцип. Как так? — возмутилась Волочкова.

Ранее сообщалось, что певице Маше Распутиной назначили пенсию в размере 8 тыс. рублей. Муж звезды Виктор Захаров поделился, что супруга еще несколько лет назад могла оформить пенсию, но подала документы лишь сейчас. Он добавил, что сам получает в среднем 19 тыс. рублей. Также Захаров сообщил, что за полгода Распутиной ни разу не пришли начисленные 8 тыс. рублей.

До этого стало известно, что средние пенсии в России за последнее десятилетие увеличились вдвое. В мае 2016 года размер выплат составлял 12,4 тыс. рублей, а к маю текущего года он достиг 25,4 тыс. рублей.

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