Бывший студент из США стал самым молодым профессором в мире NYP: 18-летний Томас из США стал самым молодым профессором в мире

Житель Флориды Натан Томас признан самым молодым профессором в истории по версии Книги рекордов Гиннесса, передает New York Post. Американец начал преподавать инженерные дисциплины в колледже Майами-Дейд в возрасте 18 лет и 346 дней.

Томас отметил, что возраст никогда не мешал ему работать со студентами. По его словам, для тех, кто приходит учиться, главным остается стремление получать знания, а не возраст преподавателя.

Американец побил рекорд Алии Сабур, установленный в 2008 году, а также превзошел достижение шотландского математика Колина Маклорина, сохранявшееся более 300 лет. Еще в 14 лет Томас стал самым молодым выпускником колледжа Майами-Дейд, а позже получил степени бакалавра и магистра по электротехнике в Международном университете Флориды.

Ранее сообщалось, что Санкт-Петербургский подросток попал в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга. В августе 2026 года ему было 14 лет, что делает его самым молодым человеком, которого занесли в реестр.