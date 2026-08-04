Назми Грипши («Рубин») и Руслан Фищенко («Родина») в матче 1-го тура Кубка России по футболу в Химках

Новичок РПЛ крупно обыграл «Рубин» в Кубке России «Родина» обыграла «Рубин» со счетом 5:0 в Кубке России

Новичок Российской премьер-лиги московский клуб «Родина» уверенно обыграл казанский «Рубин» в матче группового этапа пути РПЛ Кубка России. Игра в Химках завершилась разгромной победой хозяев со счетом 5:0.

Дубль в составе победителей оформил Магомедхабиб Абдусаламов, также отличились Андрей Егорычев, Артур Гарибян и Артем Максименко. Эти голы принесли «Родине» первую победу после повышения в классе.

До этого команда потерпела два поражения на старте чемпионата России, уступив «Спартаку» и «Ростову». Следующий матч в Кубке России «Родина» проведет против «Оренбурга», а «Рубин» встретится со «Спартаком».

Ранее тренер Леонид Слуцкий покинул пост главного тренера «Шанхай Шэньхуа». Отставка произошла на фоне неудачной серии: в воскресенье, 2 августа, футболисты проиграли «Шэньян Урбан» (1:3) и потерпели третье поражение подряд.

До этого губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что не считает обидным для футболистов и фанатов «Зенита» их известное прозвище «бомжи». Он подчеркнул, что у спортивных поклонников давно сформировалась своя субкультура, и привел в пример неофициальные прозвища фанатов ЦСКА и «Спартака» — «кони» и «мясо».