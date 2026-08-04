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04 августа 2026 в 21:11

Военэксперт объяснил, почему США водят за нос Украину с Patriot

Военэксперт Дандыкин: США не хотят передавать лицензию на Patriot Украине

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
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США не хотят передавать лицензию на Patriot Украине, заявил Lenta.ru военэксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что эти ракеты производят только в Штатах и доверить процесс могут только проверенным союзникам. При этом эксперт подчеркнул, что до конца года ситуация на фронте может измениться, учитывая успехи российской армии.

У Украины есть и другие ракеты, не только Patriot, но для борьбы с баллистическими ракетами, тем более гиперзвуковыми ракетами, других систем нет. Даже если им дадут, как они просили, 300 ракет, то надолго этого им не хватит, с учетом интенсивности наших ударов, — сказал Дандыкин.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что украинский тыл в ближайшие месяцы ждут тяжелые времена. Причина, по его словам, кроется в нехватке комплексов Patriot и ракет к ним, о поставках которых президент страны Владимир Зеленский попросил Вашингтон. Он напомнил, что в ближайшие 20 лет американцы будут обеспечивать этими боеприпасами в основном себя и ближневосточных партнеров.

Тем временем стало известно, что поставки вооружений из США на Украину сократились почти в пять раз по сравнению с периодом президентства Джо Байдена. В частности, с марта 2022 года по декабрь 2024 года Вашингтон предоставил Киеву около $43,4 млрд военной поддержки.

Общество
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Василий Дандыкин
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