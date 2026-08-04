Археологи нашли древние останки принесенного в жертву младенца

Археологи впервые обнаружили останки младенца I века до н. э., который был принесен в жертву. Находка была сделана под алтарным столиком в основании фундамента стены храма Зевса Генарха и Сотера, сообщается на странице Артезианской археологической экспедиции (ААЭ) во ВКонтакте.

Не исключено, что там же могут находиться кости, принадлежащие второму ребенку-близнецу. Первый младенец был развернут лицом на юго-восток и лежал на левом боку. Возможно это было важно для ритуала. В ААЭ отметили, что археологи также обнаружили браслет из бронзы. Известно, что содержимое гробницы повредили грызуны.

Ранее испанские рабочие во время осушения пляжа Альмадраба в Аликанте обнаружили мраморную голову статуи древнеримской богини любви и красоты Венеры. По оценке экспертов, артефакту около 2 тыс. лет.

До этого археологи раскопали в западной пустыне Египта руины хорошо уцелевшего города времен Византии. Они обнаружили жилые кварталы, датируемые IV веком, внушительную базилику, две сторожевые башни, крепостные стены и дома с парадными залами под арочными кровлями.