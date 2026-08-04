В Перми остановили крупный пожар Пожар на производственном объекте в Перми локализован на площади 600 кв. м

Пожар на производственном объекте в Перми, где горела емкость с дизельным топливом, локализован на площади 600 квадратных метров, сообщает Главное управление МЧС России по Пермскому краю на платформе МАКС. Спасателям удалось не допустить перехода огня на соседние строения.

В 21:28 пожар локализован на площади 600 квадратных метров. Огнеборцы МЧС России предотвратили распространение огня на соседние производственные и административные здания, — сообщило ведомство.

На месте происшествия продолжает работать оперативный штаб. Для ликвидации последствий возгорания привлечены 94 человека личного состава и 25 единиц специальной пожарной техники.

Ранее сообщалось, что возгорание произошло на территории Камского завода масел на улице Соликамской. Изначально площадь огня оценивалась в 800 квадратных метров, а для тушения были созданы два боевых участка с активным применением пенных и лафетных стволов.

По предварительным данным, причиной чрезвычайного происшествия стала разгерметизация системы охлаждения установки с последующим воспламенением. Информация о пострадавших в результате инцидента не поступала.