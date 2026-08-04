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04 августа 2026 в 17:53

В Перми вспыхнул пожар на заводе масел

В Перми произошел пожар на Камском заводе масел после взрыва емкости

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Перми произошел пожар на территории Камского завода масел, сообщает Главное управление МЧС России по Пермскому краю на платформе МАКС. По предварительным данным, причиной возгорания стал взрыв технологической емкости. На место происшествия уже направлены расчеты пожарных для ликвидации огня.

По прибытии к месту вызова первого подразделения установлено, что происходит горение емкости с дизельным топливом, — сообщило ведомство.

Инцидент зафиксирован на улице Соликамской. В ведомстве подчеркнули, что на текущий момент информация о пострадавших отсутствует, а точная площадь распространения огня продолжает уточняться.

Для борьбы с огнем к месту происшествия стянули значительные силы. В ликвидации возгорания задействованы более 60 человек личного состава и 16 единиц специальной техники.

Ранее в Уфе произошел пожар в девятиэтажном жилом доме на улице Гвардейской, где пламя охватило балконы нескольких верхних этажей. До прибытия профессиональных спасателей местные жители пытались самостоятельно сбить огонь подручными средствами.

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