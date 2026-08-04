Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
04 августа 2026 в 18:38

Китай контратаковал Литву после введения нового пакета санкций

Китай ограничил закупки литовскому изготовителю лазеров Ekspla после санкций

Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

КНР в ответ на 21-й пакет санкций Евросоюза ограничила для литовского производителя лазеров Ekspla закупки китайских товаров двойного назначения, пишет прибалтийский портал LRT. По его информации, Пекин объяснил введенные меры соображениями безопасности и выполнения международных обязательств.

В компании утверждают, что санкции якобы не скажутся на производстве. Долю китайских комплектующих оценили лишь в 8%. Сейчас фирма ищет для себя альтернативных поставщиков.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский поручил дипломатам не допустить еще большего сближения России и Китая, поскольку в Киеве и на Западе боятся военного сотрудничества Москвы и Пекина.

До этого замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что страны Запада в связке со своими азиатскими партнерами работают над созданием в регионе аналога НАТО. Кроме того, по его словам, вновь пошли разговоры об открытии в Токио первого в Азии офиса Североатлантического альянса.

Азия
Китай
ограничения
Литва
санкции
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стоимость нефти Brent опустилась ниже $79
Контрабанду крупной партии сигарет сорвали на Украине
Названа причина пожара в Перми, где горит дизтопливо
Американцы признали господство России в одной сфере
Лидера ЧВК «Ястреб» хотят посадить на 20 лет
Суды смогут лишать покинувших Россию инвесторов права на выкуп акций
Расчеты с кредиторами из недружественных стран вывели из спецрежима
Адвокат ответил, что грозит назвавшему россиянок неполноценными депутату ГД
В ООН выступили с обращением после смертельной атаки ВСУ на Геленджик
Бастрыкин заинтересовался сносом советского памятника в Польше
Раскрыты подробности о пожаре на производственном объекте в Перми
Российские синхронистки завоевали золото на чемпионате Европы
Стало известно о состоянии моряков с атакованного ВСУ турецкого корабля
«Петух на BMW»: жена педофила избила детдомовца, снимавшегося в порно
Политолог назвал главную цель ударов ВС России по энергетике Украины
Компания FESCO изменила планы после атаки морских дронов на судно «Янина»
По делу о гибели туристов в коллекторе вынесли новый приговор
Трех мужчин наказали за похищение подростка
«За мужество и храбрость»: Путин посмертно наградил инженера ЗАЭС
Названы последствия ужесточения мобилизации на Украине
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!
Семья и жизнь

3 лучших рецепта запеченных кабачков: просто, сытно, без хлопот!

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.