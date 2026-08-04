КНР в ответ на 21-й пакет санкций Евросоюза ограничила для литовского производителя лазеров Ekspla закупки китайских товаров двойного назначения, пишет прибалтийский портал LRT. По его информации, Пекин объяснил введенные меры соображениями безопасности и выполнения международных обязательств.

В компании утверждают, что санкции якобы не скажутся на производстве. Долю китайских комплектующих оценили лишь в 8%. Сейчас фирма ищет для себя альтернативных поставщиков.

Ранее военный политолог Александр Перенджиев заявлял, что президент Украины Владимир Зеленский поручил дипломатам не допустить еще большего сближения России и Китая, поскольку в Киеве и на Западе боятся военного сотрудничества Москвы и Пекина.

До этого замглавы МИД России Андрей Руденко заявил, что страны Запада в связке со своими азиатскими партнерами работают над созданием в регионе аналога НАТО. Кроме того, по его словам, вновь пошли разговоры об открытии в Токио первого в Азии офиса Североатлантического альянса.