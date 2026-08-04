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04 августа 2026 в 18:54

Стало известно о состоянии моряков с атакованного ВСУ турецкого корабля

В России проходят лечение 11 членов экипажа с атакованного ВСУ турецкого корабля

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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В России проходят лечение 11 моряков с турецкого судна, которые пострадали при атаке ВСУ в Черном море, сообщило главное управление морского транспорта Минтранса Турции. По его данным, которые приводит турецкая газета Hürriyet, других членов экипажа заселили в гостиницу, их состояние оценивается положительно.

11 раненых членов экипажа судна Nadezhda продолжают лечение в больнице в России. Остальные моряки размещены в гостинице, их состояние оценивается как хорошее, — сказано в сообщении.

В управлении отметили, что пожар на корабле удалось ликвидировать. Сейчас профильные специалисты оценивают масштаб и характер повреждений, чтобы спланировать дальнейшие действия.

Инцидент произошел в Черном море, судно направлялось из турецкого Самсуна. Капитан Ялчын Шахин сообщил, что корабль был атакован Вооруженными силами Украины с использованием шести-семи беспилотников.

Ранее глава Центра изучения кризисов и политики безопасности Турции Ниджат Сезгин заявил, что реакция Анкары на атаки Вооруженных сил Украины против турецких гражданских судов в Черном море оставалась недостаточно жесткой. По словам эксперта, она не соответствовала масштабу угрозы.

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