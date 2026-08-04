В московском пруду утонула десятилетняя девочка В пруду на юго-востоке Москвы, предварительно, утонула десятилетняя девочка

На юго-востоке Москвы, предварительно, утонула десятилетняя девочка, сообщили в прокуратуре столицы на платформе МАКС. Ход и результаты процессуальной проверки по данному факту взяты надзорным ведомством на контроль.

Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление обстоятельств гибели ребенка, — говорится в сообщении ведомства.

Трагический инцидент произошел на территории столичного района Люблино. В настоящее время правоохранительные органы проводят комплекс следственных мероприятий, направленных на выяснение всех деталей произошедшего и точных причин случившегося.

Ранее в Костроме одиннадцатилетний мальчик утонул в реке Волге. Трагедия произошла на участке, который не был оборудован для купания. Информацию подтвердило региональное МЧС.

Кроме того, в Иркутской области при сплаве по реке Снежной погиб 76-летний турист из Санкт-Петербурга. Правоохранительные органы уточнили, что мужчина упал с катамарана, и напомнили гражданам о необходимости строго соблюдать правила безопасности на воде.