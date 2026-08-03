Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 15:16

Пенсионер погиб во время сплава по сибирской реке

В Иркутской области при сплаве по реке Снежная погиб 76-летний петербуржец

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Пожилой житель Санкт-Петербурга погиб во время сплава по реке Снежная в Иркутской области, следует из сообщения на официальном сайте Главного управления МВД России по региону. По предварительным данным, 76-летний мужчина упал с катамарана в воду.

Сотрудники полиции призывают граждан с осторожностью относиться к нахождению на водных объектах. Не плавайте в незнакомом месте, тем более, если у вас отсутствуют соответствующие навыки, — напомнили в ведомстве.

О трагедии в полицию сообщили остальные участники группы, которые смогли выйти на связь, добравшись до района села Выдрино. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти пенсионера.

Ранее столичная прокуратура сообщила о гибели 14-летнего подростка, который утонул в пруду в московском районе Южное Бутово. Тело юноши обнаружили в водоеме без признаков насильственной смерти.

До этого стало известно, что в Кировской области плот с подростками унесло ветром. Спасатели доставили их на берег.

Россия
Регионы
Иркутская область
Санкт-Петербург
происшествия
реки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Биолог рассказал о смертельном паразите, обитающем в тропиках
Появились подробности о пожаре под Волгоградом
Врач предупредила о неожиданном вреде шоколада для сердца
Львова-Белова взяла на контроль ситуацию с раненными при ударе БПЛА детьми
Захарова назвала атаку на Геленджик делом террористического формирования
Врач перечислила преимущества грудного вскармливания
Захарова указала на причастность НАТО и ЕС к атаке на Геленджик
«С ума сойдет»: Кузнецов о вероятности перехода Слуцкого в Медиалигу
Еще четыре человека получили ранения при атаке ВСУ на Белгородскую область
Суд принял новое решение по делу о покушении на генерала Алексеева
Кошмарившую бизнесменов банду рэкетиров отправили в колонию
Французский защитник Муйоколо будет выступать за «Балтику»
У многодетной матери забрали детей из-за антисанитарии
Диетолог назвала смертельную опасность немытых арбузов
Киев запугивает итальянцев? Теракт в Москве: версия МИД, новости 3 августа
Раскрыто, сколько детей в Москве назвали в честь древнегреческих героев
Канал Mash набрал свыше 1 млн подписчиков в мессенджере МАКС
«Девочки, работайте»: Семенович обратилась к россиянкам
Названы главные правила безопасной покупки БАДов
Россиянин случайно застрелил друга, целясь в бывшую девушку из ревности
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.