Пенсионер погиб во время сплава по сибирской реке

Пенсионер погиб во время сплава по сибирской реке В Иркутской области при сплаве по реке Снежная погиб 76-летний петербуржец

Пожилой житель Санкт-Петербурга погиб во время сплава по реке Снежная в Иркутской области, следует из сообщения на официальном сайте Главного управления МВД России по региону. По предварительным данным, 76-летний мужчина упал с катамарана в воду.

Сотрудники полиции призывают граждан с осторожностью относиться к нахождению на водных объектах. Не плавайте в незнакомом месте, тем более, если у вас отсутствуют соответствующие навыки, — напомнили в ведомстве.

О трагедии в полицию сообщили остальные участники группы, которые смогли выйти на связь, добравшись до района села Выдрино. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства смерти пенсионера.

Ранее столичная прокуратура сообщила о гибели 14-летнего подростка, который утонул в пруду в московском районе Южное Бутово. Тело юноши обнаружили в водоеме без признаков насильственной смерти.

До этого стало известно, что в Кировской области плот с подростками унесло ветром. Спасатели доставили их на берег.