Появились подробности о пожаре под Волгоградом

Появились подробности о пожаре под Волгоградом В Волгоградской области ликвидировали пожар в пяти дачных строениях

Спасатели ликвидировали открытое горение пяти домов и сухой растительности в садовом товариществе Волгоградской области, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России. Тушение осложнялось жаркой погодой и отсутствием водоисточников.

Объявлена ликвидация открытого горения, — заявили в ведомстве.

На борьбу с огнем были направлены 34 сотрудника экстренных служб и 13 единиц специальной техники. Работы велись в сложных условиях из-за высокой температуры и дефицита воды на месте происшествия.

Ранее региональное управление МЧС сообщило, что возгорание произошло в садовом товариществе «Здоровье химика» города Волжского. Огонь охватил сухую траву и пять неиспользуемых дачных домов.

Между тем губернатор Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что возгорание на складе в Собинском округе, произошедшее из-за атаки беспилотника, удалось локализовать на площади 100 тыс. квадратных метров. По его словам, к ликвидации последствий инцидента привлекли более 200 спасателей, десятки единиц спецтехники и вертолет Ми-8.