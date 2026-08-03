Генпрокуратура накрыла западную структуру за работу против России

Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность голландской организации Dalan Fund, способствующей продвижению антироссийской риторики Запада на пространстве СНГ, сообщили в пресс-службе надзорного органа. По данным ведомства, фонд, созданный в 2024 году под видом правозащитных проектов, фактически поддерживает ЛГБТ-сообщество (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) и антироссийские СМИ, а также продвигает сепаратистские идеи среди коренных народов России.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации признана нежелательной деятельность голландской организации Dalan Fund. Фонд создан в 2024 году якобы для реализации программ и проектов в правозащитной сфере. В действительности организация реализует инициативы, направленные на финансовую поддержку ЛГБТ-сообщества и СМИ антироссийской направленности, — говорится в сообщении.

Ключевые цели фонда, подчеркнули в Генпрокуратуре, — дискредитация руководства РФ, внешней и внутренней политики, а также формирование образа России как «государства-агрессора». В связи со всем вышеизложенным ведомство решило запретить деятельность организации в РФ.

Ранее Минюст России признал нежелательными на территории страны четыре иностранные неправительственные организации. Соответствующий перечень пополнили НПО из США, с Украины и из Германии.