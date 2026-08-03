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03 августа 2026 в 17:14

«Директор школы» выманил у выпускницы 100 тыс. рублей

Мошенники притворились директором школы и выманили у выпускницы 100 тыс. рублей

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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В Твери мошенники притворились директором школы и заставили 21-летнюю выпускницу перевести 100 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал регионального МВД. Сначала мошенники убедили девушку, что правоохранители якобы ведут дело против бывших учащихся и в нем фигурирует имя выпускницы.

В ходе беседы «бывшая учительница» объяснила, что вышла на связь через столько лет после выпуска, чтобы предупредить о возможных неприятностях. Дело в том, что ученики школы якобы занимались незаконной продажей банковских карт, по этому поводу ведется следствие, и в материалах фигурирует ее фамилия, — уточнили в МВД.

Затем с жертвой связался «сотрудник безопасности» и заявил, что с ее счетов якобы были сняты 400 тыс. рублей для финансирования ВСУ. В итоге убедили перевести 100 тыс. рублей на сторонний счет, чтобы «избежать наказания». При зачислении девушка заметила, что оплатила чью-то покупку в магазине электроники, и обратилась к правоохранителям.

Ранее столичная полиция сообщила, что 18-летняя девушка передала курьеру наличные и 12 золотых монет на 12 млн рублей в Москве. Как рассказали в ведомстве, курьером аферистов выступила 20-летняя россиянка, которую удалось задержать.

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