«Директор школы» выманил у выпускницы 100 тыс. рублей

В Твери мошенники притворились директором школы и заставили 21-летнюю выпускницу перевести 100 тыс. рублей, сообщает Telegram-канал регионального МВД. Сначала мошенники убедили девушку, что правоохранители якобы ведут дело против бывших учащихся и в нем фигурирует имя выпускницы.

В ходе беседы «бывшая учительница» объяснила, что вышла на связь через столько лет после выпуска, чтобы предупредить о возможных неприятностях. Дело в том, что ученики школы якобы занимались незаконной продажей банковских карт, по этому поводу ведется следствие, и в материалах фигурирует ее фамилия, — уточнили в МВД.

Затем с жертвой связался «сотрудник безопасности» и заявил, что с ее счетов якобы были сняты 400 тыс. рублей для финансирования ВСУ. В итоге убедили перевести 100 тыс. рублей на сторонний счет, чтобы «избежать наказания». При зачислении девушка заметила, что оплатила чью-то покупку в магазине электроники, и обратилась к правоохранителям.

Ранее столичная полиция сообщила, что 18-летняя девушка передала курьеру наличные и 12 золотых монет на 12 млн рублей в Москве. Как рассказали в ведомстве, курьером аферистов выступила 20-летняя россиянка, которую удалось задержать.