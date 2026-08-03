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03 августа 2026 в 18:10

В США рассказали о переговорах с Украиной по производству Patriot

Постпред США Уитэкер: переговоры по производству Patriot с Украиной продолжаются

ЗРК Patriot ЗРК Patriot Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Соединенные Штаты продвигаются в переговорах с Украиной по вопросам совместного производства зенитных ракетных систем Patriot, заявил постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитэкер в интервью телеканалу Fox Business. По его словам, тема обсуждалась на встречах в Анкаре и Киеве. Также Уитэкер уточнил, что он уже встречался с компаниями, обладающими необходимыми технологиями и способными расширить производственные мощности.

Мы движемся вперед. Это соответствует итогам встреч, которые прошли в Анкаре с Зеленским, а также моих последующих переговоров две недели назад в Киеве, где мы обсуждали возможности совместного производства, — сказал Уитэкер.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X раскритиковал заявление госсекретаря США Марко Рубио о том, что удары Вооруженных сил Украины вглубь России придали новый импульс переговорному процессу. По мнению журналиста, подобная логика абсурдна. В частности, он провел параллель с гипотетической ситуацией, когда удары Ирана по американской инфраструктуре могли бы вынудить США прекратить военные действия против Тегерана.

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Украина
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