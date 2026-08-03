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03 августа 2026 в 18:54

Стало известно о выдавливании ВСУ с позиций на ключевом направлении СВО

Ганчев: российские войска выдавливают ВСУ с позиций под Великим Бурлуком

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
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Российские войска планомерно выдавливают ВСУ с позиций на Великобурлукском направлении, нанося им ощутимые потери, сообщил глава харьковской ВГА Виталий Ганчев в Telegram-канале, комментируя освобождение Белого Колодезя в Харьковской области. По его словам, чтобы закрыть дефицит живой силы на этом направлении, Киев ужесточит мобилизацию в Харькове и подконтрольной части региона.

Российская армия планомерно выбивает врага с нашей территории и продвигается на Великобурлукском направлении. По предварительной информации, киевский режим ужесточит мобилизацию в Харькове и Харьковской области, чтобы восполнить дефицит личного состава вооруженных формирований, действующих на Харьковском направлении, — написал Ганчев.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов объявлял, что бойцы личного состава 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка, не жалея жизни, отстаивают интересы России. Он также поздравил их с освобождением населенного пункта Белый Колодезь в Харьковской области. По его словам, противник понес потери и отступил на запад.

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