Стало известно о выдавливании ВСУ с позиций на ключевом направлении СВО Ганчев: российские войска выдавливают ВСУ с позиций под Великим Бурлуком

Российские войска планомерно выдавливают ВСУ с позиций на Великобурлукском направлении, нанося им ощутимые потери, сообщил глава харьковской ВГА Виталий Ганчев в Telegram-канале, комментируя освобождение Белого Колодезя в Харьковской области. По его словам, чтобы закрыть дефицит живой силы на этом направлении, Киев ужесточит мобилизацию в Харькове и подконтрольной части региона.

Российская армия планомерно выбивает врага с нашей территории и продвигается на Великобурлукском направлении. По предварительной информации, киевский режим ужесточит мобилизацию в Харькове и Харьковской области, чтобы восполнить дефицит личного состава вооруженных формирований, действующих на Харьковском направлении, — написал Ганчев.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов объявлял, что бойцы личного состава 128-й мотострелковой бригады и 127-го мотострелкового полка, не жалея жизни, отстаивают интересы России. Он также поздравил их с освобождением населенного пункта Белый Колодезь в Харьковской области. По его словам, противник понес потери и отступил на запад.