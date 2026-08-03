Орбакайте показала, как проводит время на пляже в Монако

Певица Кристина Орбакайте сообщила в соцсетях, что проводит отпуск в Монако вместе с семьей. Певица опубликовала в личном блоге новые фотографии с отдыха, на которых она запечатлена с 14-летней дочерью Клавдией и 28-летним сыном Дени. Снимки были сделаны на пляже в Монте-Карло.

Наше лазурное лето, — написала певица.

Внимание подписчиков привлек Дени, который редко появляется в социальных сетях матери. В комментариях поклонники пожелали семье хорошего отдыха и отметили, что дети Орбакайте заметно повзрослели.

Ранее актриса театра и кино Марина Ворожищева, которая состоит в браке с режиссером и продюсером Ильей Ермоловым, сообщила, что стала мамой во второй раз. Свой пост она сопроводила семейной фотографией: в кадре позируют супруги вместе со старшим ребенком, а позади стоит коляска. Друзья и коллеги артистки поздравили ее с пополнением.

До этого композитор Игорь Крутой поздравил младшую дочь Александру с 23-летием. По случаю дня рождения он опубликовал серию редких совместных фотографий, на которых можно проследить, как она менялась с годами.