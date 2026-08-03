Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 19:13

Орбакайте показала, как проводит время на пляже в Монако

Орбакайте показала редкое фото с сыном Дени и дочерью Клавдией из Монако

Кристина Орбакайте Кристина Орбакайте Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Певица Кристина Орбакайте сообщила в соцсетях, что проводит отпуск в Монако вместе с семьей. Певица опубликовала в личном блоге новые фотографии с отдыха, на которых она запечатлена с 14-летней дочерью Клавдией и 28-летним сыном Дени. Снимки были сделаны на пляже в Монте-Карло.

Наше лазурное лето, — написала певица.

Внимание подписчиков привлек Дени, который редко появляется в социальных сетях матери. В комментариях поклонники пожелали семье хорошего отдыха и отметили, что дети Орбакайте заметно повзрослели.

Ранее актриса театра и кино Марина Ворожищева, которая состоит в браке с режиссером и продюсером Ильей Ермоловым, сообщила, что стала мамой во второй раз. Свой пост она сопроводила семейной фотографией: в кадре позируют супруги вместе со старшим ребенком, а позади стоит коляска. Друзья и коллеги артистки поздравили ее с пополнением.

До этого композитор Игорь Крутой поздравил младшую дочь Александру с 23-летием. По случаю дня рождения он опубликовал серию редких совместных фотографий, на которых можно проследить, как она менялась с годами.

Шоу-бизнес
Монако
Кристина Орбакайте
дети звезд
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Украинские военные нашли способ избежать фронта
Временный поверенный России изложил в МИД Швеции позицию об атаках ВСУ
«Ребенок ожидает»: главврач озвучил данные о пострадавших в Геленджике
Зеленский уволил посла Украины в США Стефанишину
Опубликована программа Международного форума по коллективной безопасности
Прокуратура выяснит обстоятельства исчезновения самолета под Иркутском
Бразилец «воскрес» через 44 дня, мишень взрыва в центре Москвы: что дальше
Мужчина годами прятал труп матери в морозилке ради пенсии
Украинские спасатели дали взятки, чтобы сбежать из страны
Минздрав утвердил стандарт медпомощи детям с хроническим гепатитом С
Лантратова пообещала раскрыть миру правду об атаках ВСУ на Геленджик
На Украине опасаются грядущей зимы из-за проблем с энергией
СК заинтересовался пропажей самолета Cessna 182, вылетевшего из Мамы
Бундесвер стянул спецотряд «шпионов» к белорусским границам
Посыльный спрятал мобильники в подошве кроссовок для заключенного в СИЗО
Водителям пришлось ждать 19 часов въезда в Россию из Польши
Девочка съела 17 магнитов и оказалась в больнице в Пятигорске
Двух россиян порезало осколками при атаке ВСУ
В армии Дании пошли на беспрецедентный шаг
Россияне одержали победу на турнире по фиджитал-баскетболу
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.