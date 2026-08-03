Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 20:03

Зеленский уволил посла Украины в США Стефанишину

Ольга Стефанишина Ольга Стефанишина Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемой должности посла в США Ольгу Стефанишину. Политик подписал соответствующий указ, документ опубликован на сайте.

Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки, — отмечается в указе.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предположил, что назначение экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова на должность главы разведки страны связано с предстоящими выборами. Он сообщил, что Зеленский проводит кадровые перестановки по указке Запада.

До этого Зеленский назначил бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. На должность главы разведки страны он определил Умерова.

Президент Украины сообщил о перестановках в госструктурах на совещании украинских послов в Киеве. По его словам, Умеров на новой должности получит больше возможностей и сможет заниматься одновременно вопросами дипломатии, обороны и переговорами по завершении украинского конфликта.

Европа
Украина
Владимир Зеленский
Ольга Стефанишина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мужчина отправил прах своей собаки в космос
В Севастополе решили снизить цену на бензин
Жители Кубани стихийно приносят цветы в память о жертвах атак БПЛА
«Лучше без креветок-мутантов»: в Госдуме сравнили отдых в Таиланде и России
Турэксперт объяснил, можно ли пить змеиную кровь на рынках в Таиланде
Трамп раскрыл, что обсуждают США и Иран в ходе переговоров
Мэра района Анкары арестовали по делу о коррупции
Трамп дал обещание по переговорам с Ираном
Следовавшее в Россию судно попало под атаку ВСУ в Черном море
Стало известно, почему Зеленский назначил Умерова главой разведки Украины
Трамп дал последний шанс Ирану
«Прямо в нашу беседку летел»: раскрыты подробности атаки ВСУ на Геленджик
США сохранили главенство в миссии НАТО по Украине вопреки заявлениям
16-летняя теннисистка из РФ Лютова выиграла турнир WTA в США: чем известна
Над Россией уничтожили 58 украинских БПЛА за 12 часов
В Азовской больнице не исключили, что девочка заразилась ВИЧ в другом месте
Новая волна митингов прокатилась по Украине
Развожаев раскрыл, как будут учиться школьники в Севастополе
Жителя Курска наказали за шпионаж в пользу Украины
Синоптик предупредила о 36-градусной жаре в нескольких регионах России
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.