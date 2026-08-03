Зеленский уволил посла Украины в США Стефанишину

Президент Украины Владимир Зеленский освободил от занимаемой должности посла в США Ольгу Стефанишину. Политик подписал соответствующий указ, документ опубликован на сайте.

Уволить Стефанишину Ольгу Витальевну с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки, — отмечается в указе.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник предположил, что назначение экс-секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустема Умерова на должность главы разведки страны связано с предстоящими выборами. Он сообщил, что Зеленский проводит кадровые перестановки по указке Запада.

До этого Зеленский назначил бывшего министра внутренних дел Игоря Клименко на пост секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. На должность главы разведки страны он определил Умерова.

Президент Украины сообщил о перестановках в госструктурах на совещании украинских послов в Киеве. По его словам, Умеров на новой должности получит больше возможностей и сможет заниматься одновременно вопросами дипломатии, обороны и переговорами по завершении украинского конфликта.