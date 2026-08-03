Опубликована программа Международного форума по коллективной безопасности

Опубликована архитектура деловой программы Международного форума обеспечения коллективной безопасности, сообщается на официальном сайте мероприятия. Он пройдет 10–11 ноября в Центре международной торговли в Москве в рамках председательства России в Организации Договора о коллективной безопасности.

Форум организуют Министерство иностранных дел России и Фонд Росконгресс при поддержке правительства РФ. В программу вошли 12 пленарных заседаний по трем трекам: «Мозаика безопасности в Евразии», «Глобальные вызовы XXI века и трансформация механизмов коллективной безопасности» и «Коллективная безопасность в многополярном мире», а также дискуссионные сессии по восьми тематическим направлениям, посвященным глобальной и региональной безопасности и стабильности.

Наша общая цель — не только достижение технологического лидерства ОДКБ, но и укрепление позиций Организации в Евразии. Предстоящий в Москве форум станет важным инструментом для достижения этой цели: он не только объединит экспертов для решения глобальных задач безопасности, но и откроет новые горизонты для деловых контактов и совместных проектов в условиях формирования многополярного мира, — приводятся слова советника президента РФ, ответственного секретаря оргкомитета по подготовке и проведению форума Антона Кобякова.

Также в рамках форума пройдут круглый стол Секретариата ОДКБ, консультации государств — членов ОДКБ по вопросам информационной безопасности и выставка продукции и технологий в сфере обеспечения коллективной безопасности.

Ранее в ОДКБ назвали условия применения ядерного оружия для защиты союзников. Постпред РФ в ОДКБ Виктор Васильев пояснил, что Стратегия коллективной безопасности организации предполагает возможность применения ЯО в этих целях.