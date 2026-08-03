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03 августа 2026 в 20:58

В Азовской больнице не исключили, что девочка заразилась ВИЧ в другом месте

Главврач Бридковский: расследование покажет, где именно девочка заразилась ВИЧ

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
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Следователи установят, где именно девочка, проходившая лечение в Азовской городской больнице Ростовской области, заразилась ВИЧ и гепатитом С, заявил РИА Новости главврач учреждения Вадим Бридковский. По его словам, в данный момент продолжаются следственный мероприятия, поэтому пока рано делать выводы.

Сейчас идут различные мероприятия по установке, где девочка могла заразиться. Она получала медицинскую помощь, в том числе и в центральной городской больнице [Азова]. Но помимо центральной городской больницы девочка получала различные манипуляции и в других организациях, — сообщил собеседник.

В конце июля портал 161.ru сообщил, что у жительницы Азова диагностировали ВИЧ-инфекцию третьей стадии и хронический гепатит С. Как писал источник, диагноз девочке поставили в начале 2026 года. В публикации говорилось, что анализ ДНК показал идентичность вируса с образцом пациентки, вместе с которой школьница находилась в одной палате.

Ранее сообщалось, что Росздравнадзор по Ростовской области проводит проверку больницы в Азове, где, предположительно, несовершеннолетнюю девочку могли заразить. Также Министерство здравоохранения оказывает всю необходимую медицинскую помощь ребенку, который мог заразиться ВИЧ и гепатитом С в учреждении.

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