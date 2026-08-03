«Прямо в нашу беседку летел»: раскрыты подробности атаки ВСУ на Геленджик Пострадавший раскрыл подробности об атаке дрона ВСУ на беседку в Архипо-Осиповке

Пострадавший при атаке ВСУ в Архипо-Осиповке под Геленджиком рассказал, что беспилотник направился прямо в беседку, где находилась компания из четырех человек, передает РЕН ТВ. По его словам, дрон попал в стол, за которым они сидели.

Мой друг сейчас в реанимации. У наших девушек мелкие осколки, пневмоторакс в одном легком, пока все нормально, — сказал мужчина.

В городской больнице Геленджика помощь оказывают 18 пострадавшим, среди которых трое детей. Главный врач Сергей Ермаков сообщил, что большинство пациентов получили минно-взрывные травмы, а специалисты краевых центров также оказывают им психологическую помощь.

Украинские БПЛА нанесли удар по пляжу в Геленджике утром 3 августа. Обломки дронов обрушились в курортном поселке Архипо-Осиповка к югу от города. Опасность по БПЛА с моря в Геленджике и близлежащих районах была объявлена в 09:38.

Позже губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что атака в поселке Архипо-Осиповка — это циничное и бесчеловечное преступление. Глава региона пообещал помочь всем пострадавшим и семьям погибших.