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03 августа 2026 в 21:32

«Лучше без креветок-мутантов»: в Госдуме сравнили отдых в Таиланде и России

Депутат Милонов призвал туристов отдыхать на российских курортах

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Российским туристам в духовно-нравственном плане лучше отдыхать в Карелии, чем в Таиланде, рассказал в беседе с NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Парламентарий призвал путешественников купаться в прохладных карельских водах и гулять по Выборгу.

Если вы неделю или 10 дней провели в Таиланде, потом можно поехать в Карелию. Купаться в теплом море и есть гигантских мутантов-креветок — хорошо, но ты гораздо лучше духовно-нравственно отдыхаешь, когда окунаешься в прохладные карельские воды или смотришь на прекрасный Выборг, — отметил депутат.

По словам Милонова, некоторым туристам из РФ нравится тропический климат, однако не нужно делать из этого фетиш. В то же время нельзя обвинять людей за желание провести отдых на море.

Тропический климат интересен для кого-то. Главное — не делать из этого фетиш. При этом грешно обвинять людей в том, что они хотят летом позагорать и искупаться, — добавил депутат.

Ранее туристический эксперт Елена Седова рассказала, что с точки зрения соотношения цены и качества среди внутренних направлений для россиян Карелия является очень привлекательным. Кроме того, у туристов по-прежнему популярны Краснодарский край, Калининградская область, Республика Алтай и Дагестан.

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