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03 августа 2026 в 10:43

«Кошмар»: Милонов о новой языковой инициативе в Латвии

Депутат Милонов назвал кошмаром идею запретить русский мат в Латвии

Виталий Милонов Виталий Милонов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал кошмаром предложение парламентария Рижской думы Марциса Кулиса запретить русский мат на территории Латвии. В беседе с NEWS.ru он предположил, что латыши вопреки запретам продолжат выражаться в привычной им манере.

Кошмар какой-то. Я матом не ругаюсь, но представляю, как будут материться на латышском. Язык можно будет сломать. Если [инициативу о запрете русского мата] действительно примут, искренне сочувствую жителям Латвии. Материться они перестанут, так как произнести трудновыговариваемое слово в эмоциональный момент будет невозможно. Все все равно перейдут на русский мат и начнут материть этого депутата [Кулиса], — высказался Милонов.

Ранее стало известно, что с января по март 2026 года в Россию въехало почти 28 тыс. граждан стран Балтии. За этот период в страну прибыли 10 983 эстонца, 10 137 латышей и 6 826 литовцев.

До этого сейм Латвии утвердил запрет на импорт книг, газет, игрушек, видеоигр, спортивного инвентаря, одежды и обуви из России и Белоруссии, приняв это решение в ускоренном режиме. Ограничение будет действовать до 1 июля 2027 года.

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