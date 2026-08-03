В Госдуме рассказали о льготе для многодетных семей в преддверии 1 Сентября

Многодетным семьям бесплатно выдадут школьную форму и спортивные принадлежности в преддверии Дня знаний, рассказала в беседе с LIFE.ru депутат Госдумы Нина Останина. По ее словам, такое право есть у граждан, чей остаток материнского капитала не превышает 10 тыс. рублей. Они смогут получить эти средства в виде наличных и потратить их на покупку вещей для обучения.

Я руковожу общественной организацией — Всероссийским женским союзом «Надежда России». Ежегодно мы проводим акцию «Собери ребенка в школу». Я собираю в своем Telegram-канале обращения. Вот уже из Ростовской и Оренбургской областей идут запросы, и наши женщины оказывают поддержку. Из Ростова мама попросила элементарные вещи: школьный костюм, спортивный костюм, рубашки, обувь, кроссовки, ранец. Постараемся выполнить, — поделилась Останина.

Парламентарий добавила, что финансовую поддержку в преддверии 1 Сентября также получают дети в трудной жизненной ситуации и малоимущие семьи. Кроме того, каждый ребенок участников СВО имеет такие же льготы, как и дети из многодетных семей — он вправе рассчитывать на горячее питание в учебном учреждении и при необходимости на школьную форму.

Ранее Останина предложила разово выплатить до 30 тыс. рублей семьям со школьниками к 1 Сентября. Она направила премьер‑министру Михаилу Мишустину соответствующее предложение. Депутат подчеркнула, что в 2021 году семьи со школьниками уже получали по 10 тыс. рублей на ребенка. По ее словам, тогда выплату получили более 20 млн детей.