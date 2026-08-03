Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 10:04

В Госдуме рассказали о льготе для многодетных семей в преддверии 1 Сентября

Депутат Останина: многодетным бесплатно выдадут школьную форму ко Дню знаний

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Многодетным семьям бесплатно выдадут школьную форму и спортивные принадлежности в преддверии Дня знаний, рассказала в беседе с LIFE.ru депутат Госдумы Нина Останина. По ее словам, такое право есть у граждан, чей остаток материнского капитала не превышает 10 тыс. рублей. Они смогут получить эти средства в виде наличных и потратить их на покупку вещей для обучения.

Я руковожу общественной организацией — Всероссийским женским союзом «Надежда России». Ежегодно мы проводим акцию «Собери ребенка в школу». Я собираю в своем Telegram-канале обращения. Вот уже из Ростовской и Оренбургской областей идут запросы, и наши женщины оказывают поддержку. Из Ростова мама попросила элементарные вещи: школьный костюм, спортивный костюм, рубашки, обувь, кроссовки, ранец. Постараемся выполнить, — поделилась Останина.

Парламентарий добавила, что финансовую поддержку в преддверии 1 Сентября также получают дети в трудной жизненной ситуации и малоимущие семьи. Кроме того, каждый ребенок участников СВО имеет такие же льготы, как и дети из многодетных семей — он вправе рассчитывать на горячее питание в учебном учреждении и при необходимости на школьную форму.

Ранее Останина предложила разово выплатить до 30 тыс. рублей семьям со школьниками к 1 Сентября. Она направила премьер‑министру Михаилу Мишустину соответствующее предложение. Депутат подчеркнула, что в 2021 году семьи со школьниками уже получали по 10 тыс. рублей на ребенка. По ее словам, тогда выплату получили более 20 млн детей.

Власть
многодетные
дети
льготы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто, сколько жена Дудя заработала на релокантах
Почему не работает Telegram 3 августа: замедление, сбои, последние новости
Постелившую коврик с флагом России мигрантку вышлют на родину
Первый серийный образец новейшего российского самолета взмыл в небеса
Назван алгоритм действий Запада для сокрытия правды о преступлениях ВСУ
Росздравнадзор начал проверку больницы и врачей, заразивших девочку ВИЧ
Хореограф из команды Тутберидзе рассказал о своем отношении к критике
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 3 августа: где сбои в России
На Украине сделали прогноз об окончании СВО
Пьяный Макаревич прыгнул с моста и чуть не утонул в реке
Убийце известной в Кузбассе девушки-фотографа вынесли приговор
Новый удар по Wildberries в Хрястово: где были атаки ВСУ 3 августа, жертвы
В Сеуте пришлось оборудовать временный морг на сотни мест
В Иране раскрыли, какая страна выступает посредником в переговорах с США
Власти Испании ищут джихадистов среди мигрантов, проникших в Сеуту
В Дагестане нашли пропавших на горе Шалбуздаг туристов
Мадьяр рассказал о работе АЭС «Пакш» на пониженном уровне мощности
Адвокат ответила, что будет в случае признания Telegram экстремистским
Агроном раскрыл секрет борьбы с фитофторой
«Прячутся в подвалах»: Пушилин рассказал о ситуации в Красном Лимане
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.