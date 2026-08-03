Мадьяр рассказал о работе АЭС «Пакш» на пониженном уровне мощности

АЭС «Пакш» может работать до 3-4 августа на нынешнем пониженном уровне мощности, сообщил премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр. Как отмечает Reuters, станция, как ожидается, полностью остановит работу позже на этой неделе из-за рекордного обмеления Дуная — вода из реки используется для охлаждения реакторов.
Ранее Мадьяр заявлял, что Венгрия временно остановит работу АЭС в воскресенье 2 августа из-за критически низкого уровня воды в реке Дунай. Премьер добавил, что станция вырабатывает почти половину электроэнергии в стране.