Пропавшего рекордсмена Южной Америки нашли спустя 44 дня

Пропавшего бразильского бегуна Даниэля Феррейру, установившего рекорд Южной Америки в марафоне, нашли через 44 дня после исчезновения, пишет издание ESPN. По его информации, легкоатлета отыскали в восточной части Сан-Паулу — случайный прохожий опознал его по ориентировке.

В материале говорится, что в полиции Феррейра встретился с матерью и пояснил, что уход из дома был связан с личными переживаниями, но не стал вдаваться в детали. Медики оценивают его состояние как нормальное.

Неделю назад мать легкоатлета Валдирене Паула выложила данные сына в соцсетях, написав, что он ушел вечером 19 июня с рюкзаком за спиной и с тех пор больше не выходил на связь. Женщина также рассказала, что у атлета имеются психические проблемы. Во вторник, 28 июля, ему исполнилось 28 лет.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье была найдена пропавшая девочка. Ее обнаружили живой в деревне Марково Раменского района. По информации правоохранительных органов, девочка ушла из дома после конфликта.

До этого в Белграде пропала 27-летняя россиянка, которая перестала выходить на связь после похода в ночной клуб. Последнее сообщение было отправлено 25 июля вечером, после чего о ней ничего не было слышно.