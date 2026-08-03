Прокуратура взяла на контроль дело о заражении школьницы ВИЧ в больнице

Прокуратура взяла на контроль дело о заражении школьницы ВИЧ в больнице Прокуратура проверит факт заражения 11-летней девочки ВИЧ и гепатитом С в Азове

Прокуратура проверит факт заражения 11-летней школьницы ВИЧ и гепатитом С в Азове Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства. Информация о заражении ребенка распространилась в СМИ.

Прокуратура организовала проверку сведений о заражении девочки ВИЧ и гепатитом С, — сказал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что за проверку Центральной городской больницы Азова взялись сотрудники Росздравнадзора. Согласно версии СМИ, девочку инфицировали из-за антисанитарии.

Ранее эксперт ВОЗ Андрей Демин предложил включить тест на ВИЧ-инфекцию в программу диспансеризации. Он напомнил, что инфекция входит в список десяти глобальных угроз здоровью людей.

Также стало известно, что государственный центр вирусологии «Вектор» начал разрабатывать мРНК-вакцины против ВИЧ. Ее также смогут принимать для борьбы с оспой обезьян и клещевым энцефалитом. В настоящее время ученые исследуют способность разрабатываемых препаратов формировать иммунный ответ на лабораторных животных.