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03 августа 2026 в 12:40

Прокуратура взяла на контроль дело о заражении школьницы ВИЧ в больнице

Прокуратура проверит факт заражения 11-летней девочки ВИЧ и гепатитом С в Азове

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Прокуратура проверит факт заражения 11-летней школьницы ВИЧ и гепатитом С в Азове Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель надзорного ведомства. Информация о заражении ребенка распространилась в СМИ.

Прокуратура организовала проверку сведений о заражении девочки ВИЧ и гепатитом С, — сказал собеседник агентства.

До этого сообщалось, что за проверку Центральной городской больницы Азова взялись сотрудники Росздравнадзора. Согласно версии СМИ, девочку инфицировали из-за антисанитарии.

Ранее эксперт ВОЗ Андрей Демин предложил включить тест на ВИЧ-инфекцию в программу диспансеризации. Он напомнил, что инфекция входит в список десяти глобальных угроз здоровью людей.

Также стало известно, что государственный центр вирусологии «Вектор» начал разрабатывать мРНК-вакцины против ВИЧ. Ее также смогут принимать для борьбы с оспой обезьян и клещевым энцефалитом. В настоящее время ученые исследуют способность разрабатываемых препаратов формировать иммунный ответ на лабораторных животных.

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