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03 августа 2026 в 13:16

Юрист рассказал, как новые правила финмониторинга изменят жизнь россиян

Юрист Хаминский: новые нормы финмониторинга могут повлечь рост наличных расчетов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Новые нормы финмониторинга, расширяющие доступ государства к информации о переводах граждан, могут привести к росту наличных расчетов, заявил NEWS.ru юрист, руководитель Центра правопорядка в г. Москве и Московской области Александр Хаминский. Кроме того, по его словам, существует риск массового перехода людей на криптовалюты.

С 1 сентября 2026 года в России вступают в силу изменения в системе финансового мониторинга, которые существенно расширяют доступ государства к информации о переводах граждан. Нововведения затронут переводы через Систему быстрых платежей и карты «Мир», данные о которых будут централизованно передаваться в Росфинмониторинг через Национальную систему платежных карт (НСПК). Это может спровоцировать массовый уход граждан в наличные расчеты и использование криптовалют, что снизит эффективность всей системы противодействия отмыванию доходов, — высказался Хаминский.

Он отметил, что государство считает передачу данных о переводах в Росфинмониторинг допустимой, так как эта информация остается конфиденциальной и не подлежит разглашению. Тем не менее, по словам юриста, такой подход фактически лишает граждан банковской тайны, поскольку их финансовые операции становятся прозрачными для контролирующего органа.

Второй момент касается отсутствия четко очерченных публичных критериев для признания операций подозрительными. В настоящее время перечень содержит сотни признаков, к которым добавятся частые переводы на личную карту гражданина, операции с крупными суммами, сопоставимые приходные и расходные операции в течение короткого промежутка времени. Автоматические системы контроля будут разделять обычные операции и подозрительные. Если государство будет применять жесткие меры к большому количеству переводов, это приведет к параличу работы самих контрольных органов из-за потока сообщений, — заключил Хаминский.

Ранее финансовые эксперты пришли к выводу, что массовый переход на виртуальную национальную валюту сократит использование наличных денег и снизит стоимость межкорпоративных расчетов. По их мнению, цифровой рубль станет третьей формой российской валюты, наряду с наличными и безналичными средствами, не заменяя их.

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