Финансисты объяснили, как изменится экономика России с цифровым рублем

Массовый переход на цифровую национальную валюту в перспективе приведет к сокращению наличных денег в обороте и удешевлению межкорпоративных расчетов, к такому выводу пришли финансовые эксперты, опрошенные РИА Новости. Цифровой рубль станет третьей формой российской валюты, дополнив наличные и безналичные средства, и не отменяет их.

С 1 сентября 2026 года все системно значимые банки и ключевые платежные организации обязаны подключиться к его платформе. Управляющий ПСБ Денис Попов отметил, что по мере развития инфраструктуры популярность нового формата будет расти, а основной эффект проявится в среднесрочной перспективе — через улучшение бюджетных расходов и развитие трансграничных платежей.

Цифровой рубль будет способствовать снижению наличной денежной массы, а по мере развития самой инфраструктуры популярность новой формы денег будет только возрастать, — полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Денис Попов.

Финансовый эксперт Валентина Дрофа пояснила, что пользоваться цифровым рублем можно будет через обычные банковские приложения без отдельных сервисов. Главный экономический эффект, по ее словам, связан с встраиванием новой валюты в сложные финансовые цепочки, что упростит управление денежными потоками компаний.

Ранее экономист Александр Разуваев заявил, что на сегодняшний день рекомендуется вкладывать деньги в золото — это самый надежный инвестиционный инструмент. Он отметил, что для такой цели не подойдет национальная валюта, поскольку сейчас позиция рубля достаточно волатильна.