Автоавария в Дагестане унесла жизни трех человек МЧС: три человека погибли в аварии на дороге Хасавюрт — Бамматюрт в Дагестане

В Хасавюртовском районе Дагестана произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей, в результате которой погибли три человека. Еще трое, включая двух несовершеннолетних, госпитализированы с травмами, сообщили в региональном управлении МЧС.

Столкновение автомобилей Lada Largus и Lada Priora случилось на трассе Хасавюрт — Бамматюрт. После удара одна из машин загорелась. Личности погибших пока не установлены.

Всех пострадавших доставили в центральную городскую больницу Хасавюрта, их состояние уточняется. На месте работают спасательные службы: задействованы 18 человек и пять единиц техники, из них от МЧС — четыре сотрудника и одна машина.

Прокуратура Дагестана начала проверку по факту происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии. Сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте для ликвидации последствий и обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее столкновение легкового автомобиля и машины скорой помощи произошло на Большой Академической улице в Москве. В пресс-службе столичного главка МВД России проинформировали, что в аварии никто не пострадал. На месте также работали сотрудники оперативных служб.