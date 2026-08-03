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03 августа 2026 в 05:45

Автоавария в Дагестане унесла жизни трех человек

МЧС: три человека погибли в аварии на дороге Хасавюрт — Бамматюрт в Дагестане

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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В Хасавюртовском районе Дагестана произошла серьезная авария с участием двух легковых автомобилей, в результате которой погибли три человека. Еще трое, включая двух несовершеннолетних, госпитализированы с травмами, сообщили в региональном управлении МЧС.

Столкновение автомобилей Lada Largus и Lada Priora случилось на трассе Хасавюрт — Бамматюрт. После удара одна из машин загорелась. Личности погибших пока не установлены.

Всех пострадавших доставили в центральную городскую больницу Хасавюрта, их состояние уточняется. На месте работают спасательные службы: задействованы 18 человек и пять единиц техники, из них от МЧС — четыре сотрудника и одна машина.

Прокуратура Дагестана начала проверку по факту происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины аварии. Сотрудники экстренных служб продолжают работу на месте для ликвидации последствий и обеспечения безопасности дорожного движения.

Ранее столкновение легкового автомобиля и машины скорой помощи произошло на Большой Академической улице в Москве. В пресс-службе столичного главка МВД России проинформировали, что в аварии никто не пострадал. На месте также работали сотрудники оперативных служб.

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