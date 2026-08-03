Стало известно, на сколько снизились оружейные поставки США Украине РИА Новости: поставки оружия США на Украину упали в пять раз за два года

Поставки вооружений из США в Украину сократились почти в пять раз по сравнению с периодом президентства Джо Байдена, согласно отчету для конгресса, который проанализировали журналисты РИА Новости. В частности, с марта 2022 года по декабрь 2024 года Вашингтон предоставил Киеву около $43,4 млрд военной поддержки.

Эта сумма включала $32,25 млрд, выделенных из запасов Пентагона, и $11,15 млрд, предназначенных для выплат оборонным предприятиям по программе USAI. Таким образом, за 34 месяца предыдущая администрация обеспечивала средний ежемесячный объем поставок на уровне около $1,28 млрд.

После смены власти в Белом доме поступление вооружений из арсеналов Министерства обороны прекратилось. Последний такой пакет был объявлен 9 января 2025 года, а с этого момента снабжение осуществлялось только в рамках уже заключенных долгосрочных контрактов USAI.

В первом квартале 2026 года подрядчикам было выплачено $797 млн, что составляет примерно $266 млн в месяц. Этот среднемесячный показатель оказался почти в пять раз ниже уровня, зафиксированного в период президентства Байдена.

Ранее источники сообщали, что в ходе переговоров в Белом доме Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой о поставках 300 зенитных ракет для комплексов Patriot до наступления зимнего периода. По данным собеседников, соответствующий запрос был озвучен в рамках двусторонней встречи глав государств.