Нутрициолог назвала вредный перекус для офисных сотрудников и школьников

Готовые сэндвичи могут содержать вредные ингредиенты и добавки, заявила NEWS.ru эксперт по питанию и здоровью детей, специалист по коррекции пищевого поведения Елена Милаева. По ее словам, такие перекусы дадут быстрые углеводы и жиры, но не обеспечат организм необходимыми витаминами.

Готовый сэндвич — простой и удобный вариант для перекуса, но вот полезный ли? Удобство — главный плюс: можно взять в школу, поездку или на работу. В пекарнях могут встретиться интересные комбинации: с индейкой, тунцом, овощами, зеленью. Цельнозерновой хлеб добавит плюсов к такой трапезе и сделает ее сбалансированной и полезной. Однако в большинстве таких закусок много «пустых» компонентов: белый хлеб, промышленные соусы (майонез, кетчуп), переработанное мясо (колбаса, ветчина). Такой ланч даст быстрые углеводы и жиры, мало витаминов и минералов и будет не самым подходящим вариантом для детей, — предупредила Милаева.

Она порекомендовала тщательно изучать состав сэндвичей перед покупкой и выбирать варианты с более полезными ингредиентами. По словам нутрициолога, в случае содержания сомнительных компонентов лучше искать альтернативные варианты или готовить перекусы дома. Специалист подчеркнула, что даже качественные закуски не могут заменить полноценный обед или ужин.

Ранее семейный нутрициолог Наталья Шипарева заявила, что не стоит перекусывать бутербродами с колбасой и запивать их лимонадом в жару. По ее словам, такое питание может вызвать не только замедление пищеварения, но и запоры.