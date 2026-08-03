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03 августа 2026 в 05:42

Россиянам перечислили данные, которые нельзя публиковать в соцсетях

МВД РФ: в соцсетях не следует публиковать адреса и личную информацию

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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МВД России призвало граждан не публиковать в социальных сетях личную информацию, такую как адреса проживания, учебы и работы, передает РИА Новости со ссылкой на изученные документы. Кроме того, министерство рекомендует скрывать информацию о семье и близких.

Поясняется, что отказ от публикации избыточных данных необходим из-за деятельности вербовщиков, которые используют сведения из социальных сетей для построения профилей потенциальных жертв. Также гражданам советовали не делиться своими взглядами в открытом доступе и игнорировать личные вопросы от незнакомых людей.

Полиция настойчиво советует всегда проверять владельца профиля собеседника, а также место и дату регистрации аккаунта. МВД призывает граждан не отвечать на сообщения от незнакомцев, использовать функцию «черный список» и информировать модераторов социальных сетей о любой подозрительной активности.

Ранее руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина заявила, что россиянам не следует произносить слова «да», «подтверждаю» и «согласен» во время разговора с мошенниками. По словам эксперта, отдельные фразы, озвученные во время телефонного разговора, могут быть использованы злоумышленниками в криминальных целях.

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