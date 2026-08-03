Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 августа

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 3 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 3 августа

Два человека пострадали в результате атаки украинского дрона на коммерческий объект в городе Короча Белгородской области, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале. Одного из них, 16-летнего подростка, доставляют в больницу с предварительным диагнозом «акубаротравма». «В городе Короча беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект. Предварительно, пострадали два человека, среди которых ребенок. <...> 16-летнего юношу с предварительным диагнозом „акубаротравма“ для обследования доставляют в детскую областную клиническую больницу», — рассказали в оперштабе. Пострадавшего мужчину доставили в городскую больницу Белгорода № 2 с множественными ссадинами живота, спины и лица. Также в результате удара были повреждены четыре авто: одно из них загорелось, пламя удалось потушить. Кроме того, дежурные средства противовоздушной обороны за последние 12 часов сбили над российскими регионами и акваторией Черного моря 245 украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ в МАКСе. Отмечается, что все дроны были самолетного типа. «В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 245 украинских БПЛА», — говорится в сообщении. По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Орловской, Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Липецкой, Кировской, Омской, Самарской, Брянской и Тульской областей. Кроме того, дроны уничтожили в Московском регионе, Пермском, Краснодарском крае, Крыму, Башкирии и ХМАО.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В результате атак украинских беспилотников в ДНР пострадали 10 мирных жителей. Среди них сотрудник МЧС и медицинские работники, сообщил глава республики Денис Пушилин в своих социальных сетях.

Он уточнил, что спасатель был ранен в Волновахском округе. На этой же территории в результате атаки на тепловоз пострадал машинист и его помощник.

В Горловке пострадали водитель, врач, два фельдшера скорой помощи и пациент, а также сторож на шахте. Еще один человек получил травмы при ударе ВСУ по легковому автомобилю на трассе Кировское — Шахтерск.

Всего повреждены четыре объекта инфраструктуры, спецтехника, карета скорой помощи и два легковых автомобиля. Официальные органы продолжают сбор информации о последствиях ударов. Граждан призывают к бдительности. Работа экстренных служб продолжается.

Кроме того, два жителя Курской области пострадали в результате атак вражеских беспилотников, заявил в своих социальных сетях губернатор Александр Хинштейн. По его словам, ранены мужчина и женщина.

Последняя получила травму в Курчатовском районе. В данный момент 42-летняя пострадавшая госпитализирована в Курскую областную больницу. В медицинское учреждение обратился и мужчина в возрасте 41 года. Утром он получил акубаротравму в Брянской области.

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