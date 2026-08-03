Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
03 августа 2026 в 05:00

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 августа

ВСУ ВСУ Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 3 августа?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 3 августа

Два человека пострадали в результате атаки украинского дрона на коммерческий объект в городе Короча Белгородской области, сообщает оперштаб региона в Telegram-канале. Одного из них, 16-летнего подростка, доставляют в больницу с предварительным диагнозом «акубаротравма».

«В городе Короча беспилотник ВСУ атаковал коммерческий объект. Предварительно, пострадали два человека, среди которых ребенок. <...> 16-летнего юношу с предварительным диагнозом „акубаротравма“ для обследования доставляют в детскую областную клиническую больницу», — рассказали в оперштабе.

Пострадавшего мужчину доставили в городскую больницу Белгорода № 2 с множественными ссадинами живота, спины и лица. Также в результате удара были повреждены четыре авто: одно из них загорелось, пламя удалось потушить.

Кроме того, дежурные средства противовоздушной обороны за последние 12 часов сбили над российскими регионами и акваторией Черного моря 245 украинских БПЛА, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ в МАКСе. Отмечается, что все дроны были самолетного типа.

«В течение дня в период с 08:00 мск до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 245 украинских БПЛА», — говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, беспилотники были сбиты над территориями Орловской, Белгородской, Рязанской, Калужской, Курской, Липецкой, Кировской, Омской, Самарской, Брянской и Тульской областей. Кроме того, дроны уничтожили в Московском регионе, Пермском, Краснодарском крае, Крыму, Башкирии и ХМАО.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В результате атак украинских беспилотников в ДНР пострадали 10 мирных жителей. Среди них сотрудник МЧС и медицинские работники, сообщил глава республики Денис Пушилин в своих социальных сетях.

Он уточнил, что спасатель был ранен в Волновахском округе. На этой же территории в результате атаки на тепловоз пострадал машинист и его помощник.

В Горловке пострадали водитель, врач, два фельдшера скорой помощи и пациент, а также сторож на шахте. Еще один человек получил травмы при ударе ВСУ по легковому автомобилю на трассе Кировское — Шахтерск.

Всего повреждены четыре объекта инфраструктуры, спецтехника, карета скорой помощи и два легковых автомобиля. Официальные органы продолжают сбор информации о последствиях ударов. Граждан призывают к бдительности. Работа экстренных служб продолжается.

Кроме того, два жителя Курской области пострадали в результате атак вражеских беспилотников, заявил в своих социальных сетях губернатор Александр Хинштейн. По его словам, ранены мужчина и женщина.

Последняя получила травму в Курчатовском районе. В данный момент 42-летняя пострадавшая госпитализирована в Курскую областную больницу. В медицинское учреждение обратился и мужчина в возрасте 41 года. Утром он получил акубаротравму в Брянской области.

Читайте также:

Теракт в центре Москвы, триумф Ирана, изменения в ЖКХ: что будет дальше

Атака ВСУ на Омск 2 августа: что известно, концерт Дайнеко, жертвы

Атака ВСУ на Крым и Севастополь 1 августа: сколько жертв, где были удар

Регионы
Россия
атаки БПЛА
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Нутрициолог назвала вредный перекус для офисных сотрудников и школьников
Четыре российских аэропорта ввели дополнительные меры безопасности
Подсчитано, сколько пенсионных баллов можно скопить при средней зарплате
Разнесли пункты управления украинскими БПЛА: успехи ВС РФ к утру 3 августа
В Госдуме предложили поддержать родителей школьников рублем
Автоавария в Дагестане унесла жизни трех человек
Россиянам перечислили данные, которые нельзя публиковать в соцсетях
Фитофтора на томатах, картофеле и баклажанах: как бороться, чем обработать
Австрийцы ринулись в Россию после одного решения Путина
Финансисты объяснили, как изменится экономика России с цифровым рублем
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 3 августа
Пожар разгорелся у Московского вокзала в Петербурге
В ФНПР объяснили, при каких случаях возможна четырехдневка
Россиянам рассказали, как увеличить пенсию в два раза
«Украина будет с нами»: Бурляев о победе РФ в СВО, Михалкове и опыте смерти
Власти Приморья прокомментировали слухи о нападении тигра на человека
Стало известно, как освобождение Светлого изменит ситуацию под Добропольем
Мирошник объяснил истинные цели США в отношении Европы
Машина ржавеет зимой: что сделать летом, чтобы защитить авто от коррозии
В СФ предположили, когда закончится конфликт на Ближнем Востоке
Дальше
Самое популярное
Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции
Семья и жизнь

Оплата ЖКХ по-новому: с 1 августа смотрите на счетчики и в квитанции

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом
Общество

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку
Общество

Мука, кефир и сода — пеку сербские мекике: пышные, пористые, как облака, и идеальны к завтраку

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.