Теракт в центре Москвы, триумф Ирана, изменения в ЖКХ: что будет дальше

Теракт в центре Москвы, триумф Ирана, изменения в ЖКХ: что будет дальше

В России вступают в силу обновленные нормы в сфере ЖКХ, президент США Дональд Трамп столкнулся со сложностями из-за Ирана, в Москве в летнем кафе на Кудринской площади прогремел взрыв — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и возможные последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Россиянам рассказали о новых тарифах на ЖКХ

С 1 августа 2026 года начинают действовать обновленные нормы, меняющие порядок коммунальных расчетов. Отмечается, что они затрагивают приборы учета, систему штрафных санкций и формат счета. Собственников индивидуальных водосчетчиков будут переводить на общедомовой норматив с умножением на повышающий коэффициент, если они пропустят процедуру поверки или вовремя не сдадут показания.

Также с 1 июля 2026 года начал работать федеральный закон № 214-ФЗ, он внес поправки в статьи 155 и 162 Жилищного кодекса РФ. Это позволило установить глубокую детализацию платежей: позиции «Содержание общего имущества» и «Текущий ремонт» будут строго разграничены и больше не объединятся. У жильцов появится полная наглядность, управляющим организациям будет гораздо сложнее утаить спорные списания. При этом им придется лично вникать в каждую цифру.

Кроме того, нормативные акты, действующие с 1 марта 2026 года, ввели общероссийские временные рамки. Теперь жильцы получают квитанции строго до 5-го числа, а внести средства они могут до 15-го числа. Это вносит ясность в графики, но собственник может получить штрафные пени из-за банковских задержек при отправке денег в конечный день.

К 1 августа 2026 года также был скорректирован механизм летних перерасчетов. Теперь обслуживающие компании обязаны делать автоматический сброс платы за неотреагированные отключения горячей воды. Также при схеме оплаты теплоснабжения по факту графа «Отопление» в летние месяцы обязана пустовать.

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru

Трамп столкнулся с проблемами из-за Ирана

Иран нанес ответные удары и США столкнулись с серьезными военно-политическими проблемами, сообщил источник. Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что Тегеран ударил по американской военной базе Шейх-Иса в Бахрейне.

«Беспилотники армии Ирана нанесли удары по электрогенераторам, навигационным системам, а также по административной и вспомогательной инфраструктуре армии США», — сообщил КСИР.

При этом в ночь на 30 июля США нанесли массированные удары по Ирану. Центральное командование заявило, что они поразили десятки целей, включая командные центры, объекты ракетного и беспилотного вооружения. В ответ КСИР пообещал «наказать агрессора», также заявлялось об ударе ракетами по базе Аль-Азрак в Иордании. Кроме того, иранские военные заявили об атаке на ангары истребителей, системы спутниковой связи и склады оборудования, находящиеся на авиабазе Ахмад аль-Джабер в Кувейте.

Также президент США Дональд Трамп отказался от резкого расширения военной кампании против Ирана, заявили в Telegram-канале «Кремлевский шептун». Это говорит о том, что Белый дом столкнулся с серьезными военно-политическими проблемами, уточнил источник.

«Несмотря на прежние заявления о готовности нанести более масштабные удары, администрация в итоге предпочла отказаться от дальнейшей эскалации, сославшись на совокупность стратегических, экономических и внутриполитических факторов. Одним из ключевых аргументов стали оценки американского военного руководства относительно состояния запасов вооружений. <…> Советники предупредили президента, что продолжение интенсивных ударов может привести к опасному сокращению запасов ракет-перехватчиков Patriot и других средств противовоздушной обороны, необходимых для защиты американских военных объектов на Ближнем Востоке», — рассказали авторы канала.

Дональд Трамп Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Также The New York Post со ссылкой на американского чиновника сообщало, что Трамп готов пойти на переговоры с Ираном. Вашингтон согласен на диалог, если будет достигнута договоренность о приостановке военных действий.

«Это основа для любых переговоров: они начинаются с прекращения огня, и оно должно начинаться с Ирана», — рассказал чиновник.

Источник уточнил, что президент Ирана Масуд Пезешкиан и глава иранского МИД Аббас Аракчи открыты к дипломатическому решению конфликта. При этом источник сообщил, что именно Россия помогла Ирану победить и сделать так, чтобы планам оппонентов Тегерана не было суждено сбыться.

«Кремлевский шептун» сообщил, что российская сторона могла оказывать Тегерану поддержку в сфере разведки. В том числе предоставлять информацию, способную повысить эффективность иранских ударов по позициям противника.

Эксперты New York Times также указывали на быстрое восстановление боеспособности арсеналов беспилотников-камикадзе Ирана, которое якобы происходит за счет сотрудничества с РФ. По информации инсайдеров, Россия может через Каспий осуществлять поставки Ирану критически важных комплектующих для беспилотников, что дает возможность Тегерану компенсировать потери парка БПЛА.

Минобороны России данную информацию не комментировало.

В московском кафе прогремел взрыв

Вечером 1 августа в Москве в сталинской высотке на Кудринской площади произошел подрыв самодельного устройства в летнем кафе, сообщили в Информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК). В результате взрыва три человека погибли, 21 человек получил ранения, заявили в НАК.

«1 августа 2026 года в 19:55 мск в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства, в результате которого погибли три человека: охранник, не допустивший проход в помещение ресторана неизвестной, подозреваемой в попытке проноса взрывного устройства, сама неизвестная и один из посетителей», — сообщили в НАК.

Ресторан Balzi Rossi на Кудринской площади Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Курьер рассказал одному из источников, что привез заказ в соседнее здание незадолго до взрыва у летнего кафе. По словам мужчины, он услышал хлопок, после которого началась эвакуация.

«Там банкет был человек на 50. Хлопок очень сильный был. Люди в крови. На носилках лежали. У одной девушки была истерика», — заявил курьер.

В воскресенье, 2 августа, мэр столицы Сергей Собянин назвал взрыв «жестоким террористическим актом». Он отметил, что правоохранители проведут расследование и все виновные будут наказаны. Градоначальник выразил соболезнования семьям жертв и пожелал скорейшего восстановления раненым.

«Вчера в Москве был совершен жестокий террористический акт, унесший жизни людей. Пострадавшие сейчас находятся в городских больницах, где им оказывают всю необходимую помощь», — написал Собянин в МАКСе.

Также 2 августа появилась информация, что число жертв теракта могло увеличиться до пяти. Telegram-канал «112» сообщил, что двое пострадавших скончались в больнице. Более шести человек остаются в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за их жизни. Оцепление, выставленное у сталинской высотки на Баррикадной, к тому моменту уже было снято.

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