Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
31 июля 2026 в 14:09

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Когда кабачков становится особенно много, обычные оладьи быстро надоедают. Тогда готовлю эти сытные лепешки: снаружи они покрываются аппетитной румяной корочкой, а внутри остаются сочными благодаря сыру и кабачку.

Копченая куриная грудка и щепотка копченой паприки придают выпечке насыщенный аромат, словно она приготовлена на углях. Такие лепешки хороши и горячими, и холодными — к завтраку, на перекус или даже вместо ужина.

Для приготовления понадобится: 2 небольших молодых кабачка (около 500–600 г), 200 г копченой куриной грудки, 150 г твердого сыра, 2 яйца, 200 мл кефира, 180–220 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. копченой паприки, небольшой пучок укропа и зеленого лука, соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Кабачки натрите на крупной терке, слегка посолите, оставьте на 10 минут, затем хорошо отожмите сок. Добавьте яйца, кефир, копченую паприку, мелко нарезанную куриную грудку, тертый сыр и измельченную зелень.

Всыпьте муку с разрыхлителем и перемешайте до получения густого теста. Выкладывайте массу на разогретую сковороду в виде небольших лепешек толщиной около 1 см и жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. По желанию после обжаривания накройте сковороду крышкой на 2 минуты — лепешки станут еще мягче и сочнее.

Личный опыт

Больше всего мне нравится подавать такие лепешки со сметаной, смешанной с чесноком и свежей зеленью. Если хочется более яркого копченого вкуса, можно добавить еще немного копченой паприки прямо в соус — получается невероятно ароматно и очень сытно.

Проверено редакцией
Читайте также
Стало известно, в каком виде манго опаснее кока-колы
Здоровье/красота
Стало известно, в каком виде манго опаснее кока-колы
Перестала покупать конфеты — варю чернослив в шоколаде на зиму: и десерт, и начинка для пирогов. Вкус как у дорогих конфет, стоит копейки
Общество
Перестала покупать конфеты — варю чернослив в шоколаде на зиму: и десерт, и начинка для пирогов. Вкус как у дорогих конфет, стоит копейки
Экономный ужин из кабачка и яйца: лепёшки-пышки без дрожжей, с чесночным ароматом — пальчики оближешь
Общество
Экономный ужин из кабачка и яйца: лепёшки-пышки без дрожжей, с чесночным ароматом — пальчики оближешь
Мука, творог и кефир — пеку хачапурики с сыром: тягучие, воздушные и с сюрпризом внутри
Общество
Мука, творог и кефир — пеку хачапурики с сыром: тягучие, воздушные и с сюрпризом внутри
Такой омлет можно и на завтрак, и на ужин: только смешать ингредиенты и отправить в духовку
Общество
Такой омлет можно и на завтрак, и на ужин: только смешать ингредиенты и отправить в духовку
еда
рецепты
кабачки
лепешки
сыр
укроп
зелень
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мирный житель пострадал в ходе массированных атак ВСУ по Белгородчине
Мать и ее сожитель осуждены пожизненно за убийство девочки
В Воронеже осквернили мурал с изображением военнослужащих
Гособвинение назвало срок для Лерчек по делу о продаже марафонов
В зоне СВО начали применять дроны с уникальными опциями
Мэр Москвы рассказал о строительстве путепровода на Ярославском направлении
Россиянам рассказали о схеме обмана со звонками от имени сотрудников судов
Военэксперт назвал причину издевательств над солдатами в рядах ВСУ
«Не сидим в окопе»: Медведев указал, как России нужно поступить с санкциями
Медведев связал санкции Запада против бизнеса с попыткой победить Россию
Медведев объяснил, почему России не страшны «дикие» санкции
Мурашко назвал три главных фактора риска развития рака и болезней сердца
Крупное ДТП с автобусом унесло жизни десятков людей
В Канаде выяснили, на кого работал «крот» в штаб-квартире НАТО
Питон Вома родила детенышей в Московском зоопарке
Экономист предположил, сколько продлится топливный кризис в Европе
Московские ветврачи спасли проглотившую 10 резинок кошку
Врачи раскрыли состояние женщины, которой медведь откусил половину руки
Жителям Петербурга пообещали дожди в начале августа
Житель Краснодара арестован за фейки об армии
Дальше
Самое популярное
Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты
Семья и жизнь

Как правильно запекать кабачки? 3 лучших рецепта, советы и секреты

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов
Семья и жизнь

Чем удобрять огурцы в конце июля для богатого урожая: топ рабочих рецептов

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму
Общество

И на хлеб, и как кетчуп: аджика из кабачков «Фея» — шикарная закуска на зиму

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.