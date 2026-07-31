Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Круче любых чебуреков и беляшей: кабачковые лепешки-оладьи — не простые, с сыром и копченым ароматом

Когда кабачков становится особенно много, обычные оладьи быстро надоедают. Тогда готовлю эти сытные лепешки: снаружи они покрываются аппетитной румяной корочкой, а внутри остаются сочными благодаря сыру и кабачку.

Копченая куриная грудка и щепотка копченой паприки придают выпечке насыщенный аромат, словно она приготовлена на углях. Такие лепешки хороши и горячими, и холодными — к завтраку, на перекус или даже вместо ужина.

Для приготовления понадобится: 2 небольших молодых кабачка (около 500–600 г), 200 г копченой куриной грудки, 150 г твердого сыра, 2 яйца, 200 мл кефира, 180–220 г муки, 1 ч. л. разрыхлителя, 1 ч. л. копченой паприки, небольшой пучок укропа и зеленого лука, соль и черный перец по вкусу, растительное масло для жарки. Кабачки натрите на крупной терке, слегка посолите, оставьте на 10 минут, затем хорошо отожмите сок. Добавьте яйца, кефир, копченую паприку, мелко нарезанную куриную грудку, тертый сыр и измельченную зелень.

Всыпьте муку с разрыхлителем и перемешайте до получения густого теста. Выкладывайте массу на разогретую сковороду в виде небольших лепешек толщиной около 1 см и жарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. По желанию после обжаривания накройте сковороду крышкой на 2 минуты — лепешки станут еще мягче и сочнее.

Личный опыт

Больше всего мне нравится подавать такие лепешки со сметаной, смешанной с чесноком и свежей зеленью. Если хочется более яркого копченого вкуса, можно добавить еще немного копченой паприки прямо в соус — получается невероятно ароматно и очень сытно.