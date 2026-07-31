Мука, творог и кефир — пеку хачапурики с сыром: тягучие, воздушные и с сюрпризом внутри

Беру муку, творог и кефир — и за 20 минут пеку хачапурики с сыром, которые исчезают быстрее, чем я успеваю их остудить. Получается потрясающая вкуснятина: румяные, воздушные лепёшки с хрустящей корочкой и невероятно тягучей, пряной сырной начинкой, которая при каждом разломе тянется аппетитными нитями. Внутри — сюрприз из расплавленного сыра и творожной нежности, а аромат свежей выпечки заполняет всю кухню, заставляя домашних заглядывать в кастрюльку.

Для приготовления вам понадобится: 300 г муки, 200 г творога (нежирного), 200 мл кефира, 1 яйцо, 1 ч. л. соды (без горки), соль — 0,5 ч. л., 200 г сыра (сулугуни или адыгейского), масло для жарки. В глубокой миске смешайте творог, кефир, яйцо, соль и соду (гасить не надо — кефир сделает это сам). Всыпьте муку и замесите мягкое, слегка липкое тесто. Накройте плёнкой и оставьте на 15 минут. Сыр натрите на крупной тёрке. Тесто разделите на 8–10 шариков, каждый раскатайте в лепёшку, в центр положите горсть сыра, защипните края, слегка приплюсните. Разогрейте сковороду с маслом на среднем огне. Жарьте хачапурики с каждой стороны по 3–4 минуты до золотистой корочки под крышкой. Подавайте горячими — сметана или ткемали идеально дополнят вкус. Готовятся проще некуда, а продукты есть почти у каждого!

Личный опыт

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже напекла этих хачапуриков для своей семьи. Даже те, кто не любит творог, уплетали их за обе щеки и спрашивали рецепт. Кстати, вместо сыра можно взять брынзу с зеленью — получится свежий летний вариант. Находка, а не рецепт!