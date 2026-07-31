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31 июля 2026 в 13:03

Осужденной российской блогерше вернули игрушки для взрослых

Суд решил вернуть блогерше Соне Мармеладовой игрушки для взрослых

Соня Мармеладова (настоящее имя — Софья Вершинина) Соня Мармеладова (настоящее имя — Софья Вершинина) Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Суд в Москве постановил вернуть осужденной за изготовление и распространение порно блогерше Соне Мармеладовой (настоящее имя — Софья Вершинина) игрушки для взрослых, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Среди них — кожаный чокер, наручники и портупеи.

Ранее суд признал Мармеладову виновной в распространении порнографических материалов и назначил ей три года условно. По требованию прокуратуры у нее также конфисковали мобильный телефон и 4,8 млн рублей, полученные от противоправной деятельности. Во время оглашения приговора Вершинина с трудом сдерживала слезы.

При этом, как считает физиономист Олег Воеводин, секс-блогерша демонстрировала наигранную реакцию во время оглашения обвинительного приговора. По его словам, мимика девушки указывала на ряд особенностей ее характера, в том числе эгоцентризм и карьеризм.

Также профайлер Денис Давыдов заявил, что Мармеладова пришла в суд в образе ранимой девушки. По его словам, такой внешний вид не был случайным, а представлял собой заранее продуманную стратегию поведения в стрессовой ситуации.

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