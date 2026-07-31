Психолог объяснила, в чем основная польза звукотерапии

Звукотерапия помогает организму в восстановлении — музыка благоприятно влияет как на психологическое, так и на физическое состояние человека, заявила в беседе с «Радио 1» психолог Юлия Винокурова. Она отметила, что прослушивание песен дарит человеку положительные эмоции и побуждает вспомнить счастливые моменты жизни.

С точки зрения психики, знакомые мелодии стимулируют воображение, заставляют нас входить в эмоциональные состояния, которые напомнят о старых переживаниях или сконструируют желаемое будущее. Речь идет о наших сценариях, паттернах и прошлых событиях жизни. Если вы обратите внимание, то система маркетинга содержит в себе определенные запахи и звуки, вызывающие реакции. Например, идем по улице, слышим громкую музыку из машины и вспоминаем, как 20 лет назад на дискотеке танцевали под нее, — объяснила Винокурова.

Ранее доктор психологических наук Андрей Цветков заявил, что человеческий мозг заточен под поиск закономерностей — из-за этого люди часто принимают совпадения за знаки судьбы. По его словам, память не фиксирует прошлое точно — на восприятие влияют настроение, убеждения и новые знания.